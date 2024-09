On en a pas fini de s'amuser avec Astro Bot ! À peine sorti, le jeu de Team Asobi fait l'unanimité. Plein de bonnes idées et de bonne humeur, il ramène à un plaisir de joueur qui nous manque ces dernières années. Alors, le public ne s'y trompe pas et lui accorde un très 9,5/10 sur Metacritic, mieux encore donc que le 94/100 offert par la critique. Mais, le jeu a encore de quoi vous surprendre. Il recevra prochainement un DLC gratuit, c'est confirmé. On vous en dit un peu plus à propos de ce qu'il proposera.

Encore plus de contenu pour Astro Bot

« Si nous pouvons donner le sourire aux gens et apporter un peu de lumière, je crois que notre mission est accomplie ». Ce sont les mots de Nicolas Doucet, directeur créatif de la Team Asobi, au micro de Quest Daily. Dans une interview publiée dimanche 8 septembre, il revient non seulement sur la sortie du jeu Astro Bot, mais aussi sur ce qu'il réserve à l'avenir.

Car, oui, le studio n'a pas terminé avec son petit robot. Il prévoit un « DLC gratuit cette année » (eh oui ! encore du contenu gratuit pour le jeu). Cependant, Doucet prévient que ce sera un « petit DLC ». Il s'attardera tout particulièrement sur des « fonctionnalités » que les joueuses et joueurs ont appréciées dans Astro's Playroom. Plus qu'une simple démo pour la PS5, le jeu posait déjà les bases d'Astro Bot et continuera apparemment d'inspirer cette nouvelle production.

Nous vous en parlions déjà hier, Nicolas Doucet a précédemment évoqué un mode speedrun. Il confirme bien que ça fera partie des nouveautés à venir. Dans le même genre, le DLC gratuit apportera des niveaux centrés sur des « défis ». La Team Asobi réfléchit également à un mode de jeu plus accessible, pensé « pour tous ». Elle aimerait que les joueuses et joueurs retrouvent la « sensation d'un jouet » selon Doucet. Toutefois, le studio n'a pas encore finaliser cette partie, alors ce n'est pas garanti qu'elle soit conservée.

Autre surprise : le DLC intègrera de nouveaux bots « VIP », comme Doucet les appelle. On a déjà une petite idée des noms qui pourraient s'ajouter à la (longue) liste des licences incluses dans Astro Bot. En fait, si vous prêtez attention aux crédits de fin, il semblerait que plusieurs soient mentionnées sans apparaître dans le jeu pour l'instant. C'est encore à confirmer, mais nous pourrions voir apparaître des personnages issus de :

Assassin's Creed

Beyond Good & Evil

Croc Legend

Rayman

Stellar Blade

Worms

Voilà autant de contenus qui devraient plaire au public. Grâce à ce DLC, disponible en 2024, la Team Asobi promet de prolonger encore le plaisir de jeu sur PS5. Et même si rien n'a encore été avancé à ce propos, ce pourrait être le premier d'une longue liste, qui sait ? On pensera notamment à Ember Lab. Le studio avait continué de proposer des mises à jour gratuites pour Kena: Bridge of Spirits. Dans tous les cas, la nouvelle mascotte de PlayStation a déjà prouvé sa force et on s'attend à la revoir encore longtemps.