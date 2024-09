C'est LE phénomène de la rentrée : Astro Bot régale les joueuses et les joueurs en exclusivité sur PlayStation 5. Après avoir décroché un 94 auprès de la critique et un 9,5 du public sur Metacritic, certains le voient déjà en futur jeu de l'année 2024. Mais, un tel engouement suscite évidemment plus de questions. La Team Asobi envisage elle-même l'avenir. Alors, tenez-vous prêt, car de belles choses sont à prévoir pour l'avenir de l'adorable petit robot.

La Team Asobi n'en a pas fini avec Astro Bot

Véritable coffre à jouets vidéoludique, Astro Bot propose une expérience savoureuse et drôle sur PS5. Et sa générosité dépasse le seul gameplay, la Team Asobi ayant déjà proposé du contenu gratuit pour son nouveau jeu. Toutefois, les regards se tournent déjà vers l'avenir... Jusqu'où ira la nouvelle mascotte de Sony ? Nicolas Doucet, le directeur du studio, s'est récemment exprimé à ce sujet.

Dans l'immédiat, ses équipes comptent bien prendre des « vacances » bien méritées ! Mais, elles ne se reposent pas sur leurs lauriers pour autant. Du nouveau contenu est déjà prévu pour Astro Bot. Un DLC arrivera cette année. Il ajoutera notamment un mode speedrun et des défis réguliers. S'il a déjà été évoqué dans plusieurs interviews, son officialisation en bonne et due forme sera faite prochainement, dévoilant dans le même temps l'étendue de ses ajouts.

Cependant, Nicolas Doucet ne se prononce pas sur une suite directe au jeu. Mais, il confirme que la Team Asobi continuera de réfléchir pour apporter quelque chose de « frais » à l'avenir. Le studio ne souhaite pas faire une « version 1.5 » de ce qu'il a déjà fait jusqu'à présent. L'avantage, selon lui, c'est que la licence Astro est « flexible ». On comprend alors qu'il est plus simple d'expérimenter avec elle, plutôt qu'avec d'autres dont il est difficile de faire bouger le cadre établi.

Un Astro Bot 2 est donc tout à fait envisageable. La condition serait toutefois d'avoir les idées suffisante pour éviter les redites. Mais, au regard de ce que le studio ont déjà présenté jusqu'à présent, on peut avoir confiance dans sa capacité à se renouveler. D'ici-là, les joueuses et joueurs prendront plaisir à découvrir les niveaux du premier opus et tous les secrets qu'il cache.