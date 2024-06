Astro Bot arrive bientôt sur PS5 et il va faire les choses en grand. Le jeu s'annonce particulièrement généreux et colossal à bien des niveaux. On ne s'y attendait pas.

Annoncé en grande pompe lors du dernier State of Play, la grande exclusivité PS5 Astro Bot est attendue de pied ferme par une armée de fans. Après un Astro Playroom (directement installé sur la PlayStation 5) qui a cartonné, la Team Asobi remettra le couvert avec son petit robot dès le mois de septembre. Attention toutefois, attendez-vous à un jeu XXL, on est bien loin de la précédente aventure.

Astro Bot arrive et va faire mal à votre PS5

Une photo très largement publiée sur les réseaux sociaux nous dévoile la prétendu jaquette du jeu en version japonaise. On y apprend alors que le jeu pèsera pas moins de 66 Go, c’est absolument colossal et clairement c'est inattendu. Le prochain Astro Bot serait donc visiblement près de 6 fois plus gros qu’Astro Playroom. Il se rapproche finalement plus d'un Ratchet & Clank Rift Apart. Si l’on prendra tout de même des pincettes tant que rien n’est confirmé, il semblerait tout de même que le prochain volet du petit robot mette les petits plats dans les grands.

Un jeu bien plus gros qu'attendu

Une aventure qui devrait être clairement plus importante que ne l’était Playroom. Le jeu est souvent perçu comme un simple jeu démo censé vendre la PS5 et les fonctionnalités de la DualSense 5. Ce n’est pas faux non plus.

Si le prochain Astro Bot promet lui aussi d’utiliser à fond la DualSense et de jouer avec les mascottes de PlayStation en promettant plus d’une centaine de caméos, il devrait toutefois être un jeu vraiment à part qui se suffira complètement à lui-même. On nous promet environ 80 niveaux et une pelletée de boss. Mais aussi un gameplay fun et des compétences uniques pour varier les plaisirs et une bonne tranche de rigolade.

On en aura le cœur net prochainement puisqu’Astro Bot débarquera sur PS5 le 6 septembre prochain.