Astro Bot est venu faire le show au State of Play pour nous présenter toutes ses nouveautés gratuites à venir !

La pépite de la PS5 n’a certainement pas manqué le gros rendez-vous de Sony. Astro Bot était bel et bien présent lors du State of Play pour nous présenter son prochain contenu gratuit. Une mise à jour déjà annoncée, certes, mais qui ne nous avait encore rien dit d’elle. Attendez-vous à des nouveautés et de nouveaux petits robots à sauver.

Plein de contenu gratuit arrive pour Astro Bot, premier aperçu

Dans ce prochain DLC gratuit d’Astro Bot, ce sont pas moins de cinq nouveaux niveaux entièrement dédiés au speedrun. Des parcours difficiles donc, bourrés de pièges et spécialement conçus pour être faits à toute allure. Bien entendu, qui dit nouveau monde à découvrir, dit nouveaux petits robots à sauver ! Les petits bots seront là aussi nombreux, et on aura droit à de nouvelles licences absentes du jeu d’origine, dont d’énormes sorties récentes comme Stellar Blade ou encore Helldivers (pour ne citer qu’eux).

Tout ce petit monde arrivera gratuitement dans les prochaines semaines. Pas de date de sortie précise pour le moment malheureusement. Pour rappel, Astro Bot est actuellement disponible sur PS5 uniquement. Le jeu a fait énormément parler à sa sortie, notamment parce que c'est une pure pépite. Chez nous, il a glané un très joli 9/10. Il est beau, il est frais et sait nous amuser. C'est bien simple, on retourne littéralement en enfance en jouant, et rares sont les jeux capables d'une telle prouesse.