Depuis juin dernier, Team Asobi préparerait le terrain pour Astro Bot en rajoutant du contenu gratuit à débloquer sur Astro's Playroom. Quatre robots ont ainsi été rajoutés sur le jeu au fil des mois, avec le dernier enfin disponible pour correspondre avec la sortie de la nouvelle exclusivité PS5 phare.

Du nouveau contenu gratuit s'échappe pour Astro Bot

Outre un gameplay extrêmement solide et une superbe direction artistique, Astro Bot est une véritable lettre d'amour à l'univers PlayStation, et au jeu vidéo en général. On savait que cette nouvelle exclusivité PS5 de la part de Team Asobi s'annonçait énorme, mais notre test nous a totalement convaincu en ce sens. Pour faire monter l'engouement autour de son prochain jeu, le studio avait rajouté des robots à débloquer dans Astro's Playroom.

En juin, nous avions droit à un personnage en référence à Bloodborne. En juillet, il était question d'une référence à Sélène dans Returnal. Pour août, il s'agissait d'un pilote en rapport avec Gran Turismo. Septembre est là, et place donc au quatrième robot à débloquer gratuitement dans Astro's Playroom pour en profiter dans Astro Bot. Il s'agit cette fois du célèbre singe de Ape Escape, une autre licence emblématique de PlayStation.

Pour le récupérer dans le prédecesseur d'Astro Bot, voici la marche à suivre :

Se rendre dans la première portion de la prairie de la RAM

Tirer un cordon pour atteidnre le premier checkpoint

Faire demi-tour au niveau du pont et repérer un bot dans un buisson près du checkpoint

Passer derrière lui et s'approcher d'une lumière bleutée dans les nuages, et y lancer votre projectile

Un bot singe apparaîtra, enfermé dans une cage

Il faudra trouver des bananes disséminées dans le niveau pour le libérer

Une fois les bananes rapportées, le bot singe se mettra à danser

Il faudra reproduire ces danses de la manière suivante : le Floss (flèche Haut), la danse de Carlton (flèche Gauche), la danse Disco (flèche Droite) et la danse irlandaise (flèche Bas)

En cas de réussite, le bot singe d'Ape Escape sera libéré, et vous pourrez en profiter sur Astro Bot