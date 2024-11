L'exclusivité PS5 Astro Bot a promis une vague de DLC et voici déjà le quatrième contenu gratuit en lien avec un très gros carton de 2024, et un jeu sorti l'année du lancement de la PS3.

Vu les retours sur Astro Bot et ses moyennes Metacritic - 93/100 (presse) et 9,3/10 (joueurs) -, le jeu de plateforme de la Team Asobi a ses chances aux Game Awards 2024. Encore faut-il qu'il soit nominé, mais étant donné qu'il y aura sûrement une catégorie « Meilleur jeu familial », il pourrait très bien y figurer. La bonne nouvelle, c'est que le titre semble bien se vendre, ce qui augure du bon pour une éventuelle suite. Eh puis si PlayStation veut en faire une mascotte, il faut s'en donner les moyens.

Le DLC 4 gratuit d'Astro Bot disponible sur PS5

Astro Bot est l'un des plus gros succès critique de 2024, et de cette génération même, est bien parti pour concourir au titre très convoité de GOTY 2024. En attendant de voir si Geoff Keighley criera son nom lors de la cérémonie des Game Awards, entre deux « Please wrap it up », le jeu continue de distribuer ses contenus gratuits à tout le monde. Depuis le 17 octobre dernier, Astro Bot a ajouté trois niveaux speedrun (Travaux Turbo, Glissade Glaciale, Promenade Propulsée) qui permettent, si vous arrivez jusqu'à la fin, de secourir des nouveaux bots.

Le nouveau contenu gratuit de la semaine, qui est disponible depuis ce jeudi 7 novembre 2024 sur PS5, s'appelle Gonflé à bloc, permet d'obtenir deux bots inédits en lien avec l'un des meilleurs jeux de 2024 et à une vielle licence PlayStation 3. Lesquels ? Nariko, l'héroïne à la longue chevelure rouge d'Heavenly Sword, est déblocable dans Astro Bot. Si ça ne vous dit rien, il s'agit d'un gros jeu qui était censé être une vitrine pour la PS3 en 2007, mais qui n'a pas tenu toutes ses promesses. Un beat'em'all développé à la base par le studio anglais Ninja Theory, l'équipe d'Hellblade 2.

Une fois que vous franchirez l'arrivée de ce nouveau niveau speedrun d'Astro Bot, vous viendrez aussi secours d'un super soldat, grand défenseur de la liberté et de la démocratie, d'Helldivers 2. L'un des meilleurs jeux de 2024 qui a été un énorme carton sur PS5 et PC. Pour le prochain contenu gratuit d'Astro Bot, rendez-vous le jeudi 14 novembre 2024 à 15h00. Intitulé « Montée du Mercure », ce DLC sera le dernier... pour le moment !

Source : PlayStation Blog.