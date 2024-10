Assetto Corsa EVO s'est fait attendre mais les développeurs devraient encore offrir une simulation dont ils ont le secret de ce qu'on a pu voir à la Gamescom 2024. Les pilotes en herbe pourront de toute façon le découvrir à partir du 16 janvier 2025 sur PC avec le lancement de l'accès anticipé. Une version 1.0 qui devrait comporter plus de 50 véhicules, un cycle jour/nuit de 24 heures, et une météo dynamique entièrement personnalisable, entre autres. Le jeu est de toute manière prévu pour être soutenu pendant plusieurs années avec des fonctionnalités inédites.

Une énorme nouveauté pour Assetto Corsa EVO

« Nous avons créé un tout nouveau moteur parce que nous voulons gérer la technologie qui se cache derrière Assetto Corsa » a déclaré Marco Massarutto, co-fondateur et manager exécutif de Kunos Simulazioni. Un moteur qui permettra de faire évoluer toujours plus la physique, la météo ainsi que ses répercussions sur le terrain et donc sur la conduite par exemple. Mais une nouveauté ultra attendue a été confirmée et les fans vont adorer ça. Durant une présentation live de l'événement 2024 ADAC Sim Racing Expo, Massarutto a annoncé un mode Free Roam pour Assetto Corsa EVO.

Un ajout permis par le nouveau moteur d'Assetto Corsa EVO pour offrir aux pilotes virtuels « une très grande carte et des centaines de kilomètres de route ». Pas mal ? Oui, mais ce n'est pas la seule surprise. Au cours de sa prise de parole sur le mode Free Roam, le co-fondateur a aussi révélé l'existence d'une technologie procédurale pour les tracés. Ce qui veut dire que le prochain jeu Assetto Corsa aura la capacité de générer aléatoirement des routes. Des circuits bien plus ouverts qui se baseront notamment sur le contenu de cet épisode.

Un opus qui sera suivi pendant de nombreuses années. « Assetto Corsa a été conçu à partir de zéro avec une structure différente qui nous permettra de soutenir le jeu pendant de nombreuses années, et la façon dont nous travaillons reflète ce que nous voulons réaliser ». Et finalement, il devrait y avoir un mode carrière. « Nous ne voulons pas seulement créer un mode carrière, mais quelque chose qui soit le RPG des passionnés de voitures ».

© Gameblog

Source : ADAC SimRacing Expo.