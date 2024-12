Les fans de simulation automobile vont pouvoir prochainement ressortir leur volant pour Assetto Corsa EVO. Comme annoncé il y a quelques semaines par Kunos Simulazioni, le jeu arrive en accès anticipé sur PC Steam le 16 janvier 2025. Une version console devrait bien être mise sur le marché également, mais le studio n'a fait aucune promesse au niveau de la sortie. En guise de cadeau de Noël en retard, les développeurs ont détaillé ce à quoi va ressembler l'édition early access en confirmant un contenu colossal avant même la sortie officielle.

Assetto Corsa EVO fait ses réglages avant l'accès anticipé

Assetto Corsa EVO fait ses derniers réglages avant le lancement de son accès anticipé et a voulu tenir au courant les pilotes virtuels. Si vous craquez pour l'early access, qui sera donc jouable sur Steam à partir du 16 janvier 2025, ne vous attendez évidemment pas à un jeu complet. À cette date, il n'y aura que 20 voitures ainsi que 5 circuits en provenance de 4 continents.

Parmi les tracés proposés, il y aura :

Laguna Seca Raceway

Brands Hatch

Imola

Mount Panorama

Suzuka

La première partie du mode solo d'Assetto Corsa EVO sera également disponible. Vous pourrez participer à des sessions d'entraînement, à des courses rapides sur le pouce ou encore vos débuts à la Driving Academy. Une école pour apprendre les secrets d'un pilotage impeccable, étudier les circuits et aussi passer les permis afin d'accéder aux plus belles voitures. Dès le départ, vous pourrez profiter d'une météo dynamique avec des conditions de piste en temps réel, d'une physique avancée grâce à des modèles de suspension et de pneus améliorées, et de pistes extrêmement détaillées avec le recours à la numérisation laser.

À l'été 2025, le studio sortira une nouveauté ultra attendue : le mode free roam. Une carte en monde ouvert qui reproduira avec fidélité la région de l'Eifel connue pour le Nürburgring. Assetto Corsa ne restera pas indéfiniment en accès anticipé et la version complète arrivera normalement à l'automne 2025. En termes de contenus, on passera de 20 véhicules à une centaine, et de 5 à 15 circuits sous licences officielles.

