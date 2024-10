C’est l’une des licences favorites des amoureux de jeux de simulation auto et elle aura prochainement le droit à un nouveau jeu déjà très attendu. Alors que Test Drive Unlimited Solar Crown a raté son virage, Assetto Corsa EVO sera bientôt disponible sur PC via Steam. Et devinez quoi, on a enfin une date de sortie calée, et ça arrive vite !

L’éditeur 505 Games et le développeur KUNOS Simulazioni ont fait une grande annonce pour les fans : Assetto Corsa EVO arrive le 16 janvier 2025, soit dans quelques mois tant la nouvelle année va arriver très, très vite. Le directeur du studio, Marco Massarutto, affirme que toute l'équipe a travaillé dur pour s’assurer de répondre aux normes élevées et aux grandes attentes de la communauté. Une fois encore, le jeu devrait être peaufiné aux petits oignons. L’homme déclare que le studio préfère très clairement prendre son temps pour affiner ce nouvel épisode. « Notre objectif est de garantir la qualité que tous les passionnés de simulation de course attendent à juste titre d'un jeu comme Assetto Corsa EVO. » Voilà qui devrait très certainement rassurer les fans de la franchise.

« Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude pour le soutien continu et extraordinaire de notre communauté. Nous sommes impatients de partager bientôt d'autres nouvelles passionnantes sur le projet ! », a-t-il ajouté dans le communiqué de presse accompagnant cette annonce. Plus que de belles paroles, Assetto Corsa EVO roule des mécaniques dans un premier véritable trailer à découvrir en fin d’article. Pour rappel, le jeu mettra toujours à l’honneur l’automobile dans tout ce qu’elle a de plus beau et lui fallait bien un moteur sur mesure pour parvenir à ses fins. Éclairage en intérieur comme en extérieur, modélisation de voitures d’hier comme aujourd’hui, photoréalisme… Assetto Corsa EVO devrait avoir un sacré soin du détail.