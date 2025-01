C'est vrai qu'une console offre un sacré confort de jeu. Il suffit de la brancher à son télévseur, installer son jeu et se poser dans son canapé pour en profiter. Pourtant, quand on voit parfois le rendu possible sur un très bon PC, on peut se prendre à envier les habitués de cet écosystème. On peut s'en rendre compte une fois de plus grâce au travail impressionnant sur Assetto Corsa. La conduite dans le jeu n'aura jamais paru aussi réaliste qu'en 8K.

Assetto Corsa s'offre le confort de la 8K et des 60 FPS

On commence à bien les connaître les créations de DigitalDreams. La chaîne YouTube aux 168 mille abonnés s'est fait une spécialité des rendus de jeux dans des qualités graphiques qui laissent sans voix. Après Batman Arkham ou encore GTA 4, ces créateurs de contenus se sont attaqués à la simulation de course de Kunos : Assetto Corsa.

Grâce à une armade de mods, DigitalDreams vous fait redécouvrir le jeu sous un autre jour. Cette version d'Assetto Corsa le fait tourner en 60 FPS pour une belle fluidité. Elle s'octroie en plus le luxe de la 8K afin d'étaler encore plus de détails sous nos yeux.

Enfin, on commence à en avoir l'habitude, le ray tracing s'invite dans la partie. Les effets de lumières, de réfraction ou de reflet sont captivants et particulièrement réalistes sur le véhicule et ceux alentours. La version originale d'Assetto Corsa n'intégrant pas tous ces effets, c'est un régal pour les yeux de voir un tel rendu.

Kunos Simulazioni est déjà réputé pour la qualité de ses graphismes. On avait notamment pu en faire état en avant-première pour Assetto Corsa EVO. Cependant, le travail des moddeurs comme DigitalDreams poussent encore plus loin les performances initiales du jeu. Voilà qui donne à rêver pour l'avenir de telles licences.