Ce mardi 22 février à 13h, Ubisoft mettra à jour Assassin's Creed Valhalla en version 1.5.0. Un patch bien lourd pour corriger les imperfections et dégager le terrain pour l'extension L'Aube de Ragnarök.

L'infiltration au cœur de la nouvelle mise à jour

Pour triompher de cette mise à jour 1.5.0, il va falloir une connexion sacrément robuste ou prendre vos dispositions. En effet, suivant la plateforme, le fichier pèsera à peu près 7,94Go au minimum et 15,09Go au maximum.

PS5 : environ 3,60 Go

PS4 : environ 7,94 Go

Xbox Series : environ 12,27 Go

Xbox One : environ 9,84 Go

PC : environ 15,09 Go

Dans les grandes lignes, le patch a pour but d'améliorer la composante infiltration du jeu. Cela aura une répercussion avec une meilleure réaction de l'IA au sifflement du héros ou sur le fait d'être détecté lors de l'utilisation de pièges de l'environnement. D'autre part, les animaux vous repéreront avec plus de facilité - indépendamment de la distance ou de l'angle -, les PNJ se déferont "extrêmement" rapidement des conflits et le cône de détection des ennemis sera réduit avec l'arc. Un correctif se glisse également pour les Moines qui ne pouvaient quitter la foule dans la mission Taken (Kidnap Estrid).

L'autre changement important d'Assassin's Creed Valhalla, c'est l'ajout d'une difficulté "Saga" pour écrire votre voyage viking sans vous préoccuper des défis d'infiltration et de combat. Pour approfondir les modifications d'Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft a délivré un patchnotes.

Un accès temporaire gratuit à Assassin's Creed Valhalla

De surcroît, AC Valhalla prépare une opération commerciale qui devrait plaire au plus grand nombre. Du jeudi 24 février au lundi 28 février, l'éditeur offre un accès gratuit à Assassin's Creed Valhalla. Bien entendu, passées ces dates, il faudra acheter le jeu pour prolonger l'expérience.

Comme rappelé dans un tweet ci-dessous, le DLC L'Aube de Ragnarök "est en chemin". Six minutes de l'extension sont d'ores et déjà disponibles, avant sa sortie qui interviendra le 10 mars 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC.