Pour rappel, Assassin's Creed Valhalla et Origins sont depuis quelque temps pratiquement injouables pour certains joueurs PC, en raison d'un problème de compatibilité avec la mise à jour 24H2 de Windows 11. Celui-ci touche également d'autres titres Ubisoft comme Avatar Frontiers of Pandora et Star Wars Outlaws. S'il n'existe pas encore de correctifs pour ces derniers, Valhalla et Origins reçoivent un traitement de faveur avec une mise à jour dédiée.

Assassin's Creed Valhalla et Origins enfin sauvés sur Windows 11 ?

Alors qu'Ubisoft n'avait pas vraiment besoin d'autres mauvaises nouvelles, la mise à jour 24H2 de Windows 11 a semé le chaos total sur de nombreux de ses récents jeux. Résultat : des titres comme Assassin's Creed Valhalla, Origins, Avatar et Star Wars Outlaws pouvaient se montraient incompatibles et donc injouables sur les PC utilisant le système d'exploitation de Microsoft. Pour montrer leur grogne, les joueurs ont massivement review bombé les jeux concernés sur Steam.

Mieux vaut tard que jamais, une mise à jour visant à corriger ce bien épineux problème, pour l'heure seulement pour Assassin's Creed Valhalla et Origins, est enfin disponible. Pour le premier, elle pèse le poids de 500 Mo, et 230 Mo pour le second. Ce correctif cible spécifiquement les problèmes de compatibilité des deux jeux sur Windows 11, et n'ajoute rien de plus concluant aux deux titres.

Quoi qu'il en soit, ceux-ci devraient maintenant enfin fonctionner correctement avec la dernière version du système d'exploitation de Microsoft. Reste à voir également si les joueurs consentiront à changer leurs évaluations négatives sur les deux titres, si toutefois le correctif fonctionne comme prévu. Outre Assassin's Creed Valhalla et Origins, les autres titres d'Ubisoft concernés par ce problème d'incompatibilité doivent encore attendre que le géant français se penche sur leur cas. Il faudra donc malheureusement faire preuve d'encore un peu de patience, Ubisoft n'ayant pas encore divulgué quand ceux-ci arriveront.

© Ubisoft

Source : Reddit