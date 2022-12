Le week-end est également synonyme de jeux gratuits. Non pas parce que l’Epic Games Store reconduit son calendrier de l’avent depuis hier, mais parce que certains éditeurs aiment mettre leur jeu à l’essai le temps de quelques jours. Microsoft par exemple propose ses « Jours de jeu gratuit Xbox » pour les abonnés Gold et Game Pass Ultimate. C’est au tour d’Ubisoft de faire une opération exceptionnelle autour d’Assassin's Creed Valhalla.

Assassin's Creed Valhalla gratuit ce weekend pour tout le monde

Assassin's Creed Valhalla est gratuit sur toutes les plateformes. Xbox Series X, Xbox One, PC, PS5 ou PS4, peu importe où vous jouez, vous pouvez désormais essayer l’action-RPG dans son intégralité dès aujourd’hui et ce jusqu’au 19 décembre à 13h, heure française. Vous n’aurez donc que quelques jours pour profiter des aventures d’Eivor et tenter de faire proposer votre colonie viking. Petite condition pour les joueurs Xbox en revanche, il faut impérativement être abonné au Xbox Live Gold pour profiter de ce jeu gratuit.

Si vous aviez déjà profité d’un essai similaire sur AC Valhalla ou que vous aviez une partie en cours, vous pourrez reprendre votre progression là où vous l’aviez laissée. Et inversement, si vous veniez à craquer pour Assassin's Creed Valhalla par la suite, vous pourrez reprendre votre sauvegarde par la suite. Si ce jeu gratuit va quitter le PS Plus Extra le 20 décembre 2022, il est possible de l’acheter à petit prix, le titre étant actuellement en promo sur le PlayStation Store. Il fait régulièrement l’objet de réductions sur le boutiques numériques de l’ensemble des constructeurs ceci dit.