Des Assassin’s Creed, il y en a des tas, mais un épisode en particulier était tout bonnement injouable sur PlayStation 5. Ubisoft a fini par réagir… 2 ans plus tard.

Malgré tout le remue-ménage auquel il doit faire face ces derniers temps, Ubisoft vient enfin de satisfaire une très grosse attente de ses fans. Non, ce n’est pas la date de sortie de Beyond Good and Evil 2, ni du gameplay du prochain Splinter Cell, mais bien un patch pour l’un de ses anciens Assassin’s Creed sorti sur PS4 qui était jusqu’ici très difficilement jouable sur PS5.

Ubisoft patch enfin Assassin's Creed Syndicate

La rétrocompatibilité, c’est bien, mais quand elle fonctionne parfaitement, c’est encore mieux. Manque de bol pour Assassin’s Creed Syndicate, ce n’était pas le cas sur PS5 où le jeu avait de très gros soucis de flickering, des scintillements particulièrement gênant qui peuvent carrément rendre les jeux injouables. Et ici, pour beaucoup de fans, c’était malheureusement le cas.

Malgré de nombreux retours et des demandes incessantes de la part de la communauté, il aura fallu attendre deux années pour que le jeu soit finalement patché. Mais mieux vaut tard que jamais.

Ubisoft vient en effet d'annoncer le déploiement du patch tant attendu pour la version PS4 de Syndicate dès aujourd'hui. Mise à jour qui corrige donc ce gros problème graphique et lui permet enfin d’être jouable correctement sur PS5. Voilà qui devrait donc faire de nombreux heureux.

Et la suite de la licence ?

Pour le reste de la franchise, Ubisoft a fini par mettre en ligne le tout dernier contenu d’Assassin’s Creed Valhalla et devrait par la suite se concentrer sur les jeux à venir. Assassin’s Creed Mirage, annoncé comme étant un véritable retour aux sources, devrait d’ailleurs arriver dans le courant de l’année, bien que nous n’ayons toujours aucune date de sortie pour le moment.

Les autres gros titres comme Assassin’s Creed Red et Hexe sont quant à eux en cours de développement. On espère d'ailleurs avoir des nouvelles bientôt, certainement après la sortie de Mirage. Un jeu mobile arrivera également entre deux, Assassin's Creed Jade, qui se déroulera quant à lui en Chine.

La série n'a pas encore dit son dernier mot.