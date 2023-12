Les plateformes de jeux vidéo redoublent d'ingéniosité pour attirer de nouveaux utilisateurs et surtout les fidéliser. Alors que l'Epic Games Store et le Xbox Game Pass sont souvent mentionnés, cette fois-ci, l'attention se porte sur Ubisoft.

Contrairement aux occasions offertes par le Xbox Game Pass ou l'Epic Games Store, c'est Ubisoft Store, géré par la société française Ubisoft, qui est au centre de l'actualité. Ubisoft propose en effet une opportunité unique aux passionnés de jeux vidéo en rendant gratuit l'un de ses titres les plus célèbres. Voici les détails connus à ce sujet. Cela concerne Assassin's Creed.

Assassin's Creed s'offre à vous

Ainsi donc, Assassin’s Creed Syndicate est gratuit. Et il est important de le rappeler sur Gameblog. Ce geste est une célébration de la Cyber Week, offrant aux utilisateurs possédant un compte Ubisoft Store la possibilité de réclamer gratuitement et définitivement le jeu. L'offre est valide du 27 novembre au 6 décembre 2023. Il va donc falloir faire très vite pour ne pas tout louper.

Pour mémoire, Assassin’s Creed Syndicate, le neuvième opus majeur de la série d'action-aventure à succès, se distingue par la présence de deux protagonistes, Jacob et Evie Frye. Ce duo frère-sœur s’efforce de contrecarrer l'influence des Templiers dans le Londres victorien. Le jeu se démarque par une reconstitution fidèle de Londres, un nouveau système de déplacement, des combats de gangs et le gameplay furtif caractéristique de la série.

La gratuité de Assassin’s Creed Syndicate n'est pas une première, Ubisoft ayant déjà proposé le jeu gratuitement sur l'Ubisoft Store il y a quelques années. La réédition de cette offre est judicieuse, le jeu étant considéré comme l'un des lancements les plus sous-estimés de la série, en partie à cause des débuts difficiles de son prédécesseur, Assassin’s Creed Unity.

Il suffit pour cela de :

Accédez à l'Ubisoft Store. Connectez-vous à votre compte Ubisoft ou créez-en un. Une fois connecté, cherchez la bannière "giveaway" et cliquez sur "Get It Now" pour réclamer le jeu. Si vous possédez déjà le jeu, vous ne recevrez pas de copie supplémentaire.

Cette offre est une opportunité idéale pour ceux qui n'ont jamais joué à ce titre. À sa sortie, le jeu souffrait de bugs et de problèmes techniques, bien que moins graves que ceux de son prédécesseur, Assassin’s Creed Unity. Cela n'a clairement pas aidé les joueurs à apprécier le jeu... Aussi la répétitivité de certaines missions et activités a été pointée du doigt, un problème récurrent dans les jeux de la série Assassin's Creed. Pour autant, cet épisode avait aussi de nombreux aspects très appréciables. Le système de combat a été raffiné, offrant plus de fluidité et des affrontements plus dynamiques par rapport aux opus précédents. Et c'est vraiment un très bon point.