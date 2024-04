La licence Assassin's Creed est certainement l'une des plus iconiques d’Ubisoft, si ce n’est d’ailleurs la plus emblématique. Pourtant, ce n’est pas la plus vieille des licences et elle n’a pas eu que d’excellents jeux. Si tout a démarré très fort, Ubi a un peu trop tiré sur la corde à raison d’un jeu par an au point de gaver les joueurs et de perdre en qualité. C’est là que l’entreprise a décidé de revoir entièrement sa formule et de repartir sur de nouvelles bases donnant ainsi naissance à l’un des meilleurs jeux de la licence, Assassin's Creed Origins.

Une suite à Assassin's Creed Origins ? Tout le monde en veux !

Comme son nom l'indique, Origins revient sur les événements qui ont conduit à la création de la fameuse guilde des Assassins que l’on avait découverts avec Altaïr et Desmond. Dans AC Origins, on suit Bayek et Aya, deux personnages désormais archi emblématiques de la franchise. Un couple de combattants qui doit faire face à un terrible événement en plus d’affronter la montée en puissance d’une organisation aux sombres desseins qui s’avère être à deux doigts de faire sombrer le pays dans le chaos le plus total, si ce n’est pas déjà fait d’ailleurs. Beau à en pleurer, pour ne pas dire splendide et prenant de bout en bout, Assassin's Creed Origins est un incontournable de la licence et sa fin, qui n’en est pas une du coup, laisse le champ libre à tout un tas de choses, à toute la licence évidemment, mais aussi à une suite directe.

Et cette suite, les fans en veulent ardemment au point qu’une pétition (encore) est actuellement partagée sur les réseaux sociaux pour faire porter l’idée jusqu’aux oreilles d’Ubisoft. Bayek et Aya auraient beaucoup de choses à nous faire découvrir et les deux héros sont en prime hyper importants pour la licence tout entière en plus d’être terriblement charismatiques et attachants. Les fans veulent savoir ce qu’il se passe après Assassin’s Creed Origins et ce ne sont pas les seuls puisque deux personnalités très importantes ayant travaillé sur le jeu sont elles aussi très emballées par l’idée : Abubakar Salim et Alix Reagan, respectivement Bayek et Aya dans le jeu.

Même des vétérans du jeu d'origine sont chaud bouillant !

Alors qu’Abubakar Salim s’apprête à prochainement sortir son Tales of Kenzera : Zau, un metroidvania inspiré par la culture africaine, ce dernier est revenu sur son travail sur Assassin’s Creed Origins dans les colonnes de Den of Geek où il affirme que pour lui c’est comme si son expérience était inachevée, notamment à cause de la fin relativement ouverte d’Origins.

Sur les réseaux sociaux, Salim s’amuse même en disant qu’il devrait peut-être faire la suite d’AC Origins lui-même… ce à quoi Alix, sa complice, a répondu positivement. Cette dernière a même partagé elle aussi la pétition qui tourne actuellement sur la toile.

Tout le monde est extrêmement motivé pour une suite, tout le monde sauf Ubisoft qui, pour l’heure, prépare plein d’autres projets. Certains sont déjà officiels, comme Assassin's Creed Red, le prochain gros jeu de la franchise qui nous emmènera au Japon, mais aussi le jeu mobile AC Jade, qui pourrait bien avoir pris du retard ou encore Hex annoncé comme le jeu le plus sombre jamais créé pour la licence. D'autres jeux font aussi l'objet de rumeurs de plus en plus grandes, notamment un potentiel remake de Black Flag. Peut-être qu’Ubisoft finira par avoir de la place pour une petite suite à AC Origins ou peut-être que celle-ci ne verra jamais le jour.

Et vous, une Suite d’Assassin’s Creed Origins ça vous botte ?