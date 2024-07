En lieu et place d'un message général au nom du géant français, c'est cette fois directement son PDG, Yves Guillemot, qui prend en effet directement la défense d'Assassin's Creed Shadows. Une prise de position assez rare pour être soulignée.

Assassin's Creed Shadows défendu par le PDG d'Ubisoft en personne

En mai dernier, Assassin's Creed Shadows se présentait enfin sous la forme d'un trailer en bonne et due forme. Malgré le fait que ses deux protagonistes, Yasuke et Naoe, étaient déjà connus en amont, cette vidéo a enflammé la Toile d'une vive polémique. Notamment s'agissant de son protagoniste masculin, d'origine africaine et représentant dans le jeu la caste des samurais. Si l'homme a bien vécu au Japon au 16ème siècle, époque où Shadows place son intrigue, l'obtention d'un tel titre serait a priori tout sauf historique. Certains, dont Elon Musk lui-même, ont soupçonné Ubisoft d'avoir fait ce choix pour des raisons de DEI (Diversité, Équité, Inclusion). Il s'agit pour rappel d'un cadre de travail adopté par de nombreuses entreprises pour sur le papier supporter un traitement équitable et une inclusion de tous les peuples, même ceux sous-représentés par le passé.

Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft, a récemment pris position pour défendre Assassin's Creed Shadows, dans le cadre d'une session questions et réponses. Celui-ci dénonce cette polémique comme étant « malveillante » et « portant atteinte aux employés du groupe ». Il poursuit son message ainsi : « Je veux rendre clair le fait que, chez Ubisoft, nous condamnons ces actes haineux de la plus forte manière possible. J'encourage le reste de l'industrie et les joueurs à également les dénoncer ». Le patron du géant français défend donc fermement la vision créative d'Ubisoft Québec, d'une manière assez peu commune au sein de l'industrie.

Une polémique plus profitable que dommageable ?

Malgré cette vive polémique et la vague de pouces rouges adressée aux dernières vidéos d'Assassin's Creed Shadows sur YouTube, celui-ci semble plutôt bien parti pour sa sortie prévue le 15 novembre sur PC, PS5 et Xbox Series. Ses éditions collector pourtant assez onéreuses ont vidé leurs stocks seulement quelques instants après leur annonce. Les précommandes pour la version standard se portent également visiblement très bien.

C'est entre autres le cas au Japon, où le public s'est pourtant montré parmi les plus critiques s'agissant du choix de Yasuke pour représenter un samurai, estimant qu'il s'agissait d'une insulte à la riche histoire de la période féodale de ce pays. Assassin's Creed Shadows y occupe malgré tout la 27ème place des meilleures ventes sur PS5. Rendez-vous donc le jour-J en novembre prochain, pour savoir si tout ce bad buzz lui aura vraiment été plus profitable que dommageable, ou l'inverse.