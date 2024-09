Assassin's Creed Shadows sera un épisode important à plus d'un titre. Ultra ambitieux et surtout techniquement extrêmement prometteur. Météo dynamique, système de saison... Shadows pourrait bien marquer un tournant pour la franchise.

Depuis son annonce, Assassin's Creed Shadows fait énormément parler de lui. Très attendu, ne serait-ce que pour proposer un cadre que beaucoup de fans espéraient enfin voir arriver dans la franchise, le jeu s’est surtout fait remarquer à cause de nombreuses fausses polémiques dont il ne voulait certainement pas. Mais AC Shadows n’a que faire de ça, il compte bien marquer les esprits différemment, en devenant « le jeu Assassin’s Creed le plus ambitieux à ce jour », tel que nous l'ont confié les développeurs à la Gamescom 2024. Et il ne sera pas ici question que de gameplay ou d’inspiration fidèle à l’époque dont il s'inspire, cet Assassin’s Creed marquera un tournant dans la franchise en devenant le jeu le plus techniquement abouti de la licence, une nouvelle base sur laquelle pourront se reposer les prochains jeux, tout en l’améliorant à tour de rôle évidemment.

L'Assassin's Creed le plus ambitieux de la série et le plus beau

Assassin’s Creed Shadows sera plus que jamais important pour toute la licence. Du côté des joueurs, c’est une claque technique qui est promise. Si sur PC ils seront aux anges, du côté des consoles, ils pourront en prendre plein les mirettes également, notamment avec la fameuse PS5 Pro puisque le jeu est déjà annoncé comme compatible dès la sortie.

Pour nous en mettre plein la vue, Assassin's Creed Shadows a mis le paquet. On nous promet par exemple un nombre de particules assez hallucinant, que ce soit pour lever de la poussière, faire virevolter des feuilles dans le vent… L’accent sera mis sur les détails à tout instant avec pour objectif de recréer un Japon féodal criant de vérité et dynamique pour offrir une immersion totale. En cela, les différentes présentations, et celle que nous avons pu avoir lors de la Gamescom, sont assez explicites. On nous promet un vrai souci du détail.

Les arbres bougent au gré du vent, avec plus ou moins de force, et tous sont animés à la main. L’eau ruisselle sur les toits, les sols et s’infiltre dans les irrégularités des surfaces… Plus que jamais, la météo sera importante. Sur le gameplay notamment, comme ça a été dit à maintes reprises, mais pas que. L’environnement tout entier, et la vie du monde ouvert, sera différente suivant la météo et/ou les saisons.

Dans Assassin's Creed Shadows, les PNJ (villageois, etc.) et les ennemis réagiront eux aussi à ce qui les entoure, au temps qu’il fait, à la météo… Pour rappel, le jeu aura non seulement une météo dynamique mais aussi un cycle de saisons, ce qui apportera énormément à l’aspect visuel du jeu (gestion de la flore, de la lumière, des éléments, etc.), mais aussi au gameplay, notamment lorsqu’il neigera.

Un jeu extrêmement prometteur

On nous affirme aussi qu'un gros travail a été fait sur la modélisation des environnements urbains (maison, fort, temple, créations humaines en général). De nouvelles technologies ont été développées pour gérer notamment la transparence de certains matériaux comme le tissu ou le bois fin. Ça nous aidera ici aussi avec le gameplay puisque l'on pourra repérer et exécuter nos ennemis à travers certaines parois, comme vu dans l'un des derniers trailers. Grâce à une gestion des particules et de la physique plus poussée, les effets de destruction seront aussi nettement améliorés.

Beaucoup de promesses sont faites une fois encore et le fait que le studio appuie une nouvelle fois le sujet en nous parlant expressément de technique prouve leur ambition. Plus qu’à espérer maintenant que le jeu soit réellement à la hauteur des attentes et des promesses, puisque d’ici là, ça vend sacrément du rêve. Pour l’heure, on a que nos yeux pour nous émerveiller, puisque oui, le jeu est très beau (sur PS5), et le sera davantage sur PC et PS5 Pro d’ailleurs.

Sans compter que le gameplay, comme nous l’avions vu au Summer Game Fest, a l’air très prometteur. Il se pourrait donc bien qu’Assassin’s Creed Shadows frappe un grand coup à sa sortie. Rendez-vous le 15 novembre prochain sur PS5, Xbox Series et PC pour le verdict.