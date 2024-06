Ce lundi 10 juin, le Summer Game Fest nous octroyait un dernier temps fort avec l'Ubisoft Forward. La conférence fut l'occasion de revenir plus en détail sur les jeux à venir de l'éditeur français. Ainsi, elle s'est ouverte avec une présentation détaillée de Star Wars Outlaws, avant de se conclure, un peu plus d'une heure après, sur de nouveaux éléments à propos d'Assassin's Creed Shadows.

La nouvelle itération de la licence Assassin's Creed est attendue pour le 12 novembre sur PC, PS5 et Xbox Series. Pour cette raison, la communication s'accélère de plus en plus pour cet épisode au Japon très attendu. Nous avons notamment eu l'occasion de vous présenter notre propre preview du jeu. Et, dans la foulée, de nouvelles informations continuent de tomber.

Assassin's Creed Shadows, pas un géant à la hauteur de Valhalla

Après l'Ubisoft Forward, nos confrères de VGC ont pu échanger directement avec l'équipe d'AC Shadows. Ils ont pu leur poser plusieurs questions pour avoir quelques détails supplémentaires sur le 9e opus principal de la licence. Ainsi, Simon Lemay-Comtois, associate game director chez Ubisoft Québec, a révélé des détails qui vont en intéresser plus d'un !

On apprend donc que Assassin's Creed Shadows « plus petite que Valhalla en termes de territoire ». Cela s'explique notamment par l'étendue d'eau qui fait partie intégrante de l'archipel japonais. Pour autant, il ne fait pas s'attendre à quelque chose à la Odyssée, dont la carte était à moitié maritime. Cette fois, on en revient à quelque chose d'« à peu près similaire à Origins ».

Le collector d'Assassin's Creed Shadows propose une version physique de la carte du jeu. © Ubisoft.

Lemay-Comtois précise en outre que Shadows sera tout en relief. Nous explorerons de ce fait un territoire « plus montagneux, avec de petites montagnes et des vallées ». Ce serait dans ces dernières que se trouve essentiellement l'intérêt d'après les équipes de Ubisoft parties en repérage au Japon. En contrepartie, il ne faut pas s'attendre à des merveilles au sommet des monts. Les plus acharnés y trouverons quelques temples, mais, dans l'ensemble, ça ne vaudra apparemment pas la peine de chercher à grimper le plus haut possible.

Ces choix dans les dimensions de la carte s'explique par le contexte du jeu. Shadows a pour cadre le Japon central du XVIe siècle, alors que le pays prend la voie de l'unification. Dès lors, le titre se concentre sur les territoires principalement concernés par ces événements historiques. Ainsi, nous poserons le pied à Kyoto, mais aussi à Ozaka et Azuchi, entre autres.

Enfin, Lemay-Comtois insiste sur la « fidélité » rendue dans la modélisation des châteaux de ces différentes régions. C'est l'occasion pour lui de souligner l'enjeu que cela était de rendre la circulation de l'un à l'autre efficace. C'était un défi pour les équipes, il a donc fallu trouver l'équilibre entre les différents lieux représentés, notamment concernant les villes et châteaux. En somme, « c'est ce qui justifie la taille de notre carte du monde ».