17 ans après la sortie du premier opus, la célèbre licence d'Ubisoft va enfin nous envoyer via l'Animus au Japon féodal. Mais les fans français attendant Assassin's Creed Shadows pourront en voir plus avant l'heure à l'occasion d'un événement à venir très à-propos.

Assassin's Creed Shadows s'invite à un événement en France dédié au Japon

Vous l'aurez compris, Assassin's Creed Shadows sera présent lors de l'édition 2024 de la Japan Expo, qui se tiendra au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte du 11 au 14 juillet. Une présence somme toute naturelle, le titre permettant enfin à la licence de se plonger dans la riche histoire du Japon féodal. Ubisoft prépare pour l'occasion un stand dédié au jeu attendu, avec de nombreuses activités au programme pour les visiteurs.

Il sera notamment question d'un escape game inspiré du jeu et créé spécifiquement pour le salon. Les visiteurs fins comme une lame de katana parvenant à en résoudre les énigmes pourront repartir avec des goodies exclusifs en récompense. Un photobooth sera également de la partie pour immortaliser le moment sur le stand dédié au jeu. Enfin, Ubisoft mettra en place un espace visionnage. Celui-ci permettra aux visiteurs de revoir les derniers trailers et extraits de gameplay en date, ainsi que potentiellement de nouveaux. Cela inclut notamment la dernière présentation d'Assassin's Creed Shadows lors de l'Ubisoft Forward dans le cadre du Summer Game Fest 2024.

Une manière comme une autre pour les fans français de patienter d'ici à la sortie du jeu, prévue le 15 novembre sur PC, PS5 et Xbox Series. Pour rappel, nous pourrons y incarner deux personnages : Yasuke, le samuraï étranger au service du seigneur Oda Nobunaga, et la shinobi Naoe, originaire de la Province d'Iga et fille fictive du légendaire Fujibayashi Nagato. Assassin's Creed Shadows placera son intrigue au 16ème siècle, alors que le Japon est en voie de réunification, théâtre de sanglants conflits à travers le pays.