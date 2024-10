Depuis plusieurs semaines, et même bien avant ça malheureusement, Ubisoft ne va pas bien. L’entreprise cumule les problèmes entre mauvaise entente en interne, reports et annulations de jeux, chute en bourse… C’est la cata. Une situation très grave qui met en péril des milliers de postes, chose qu’il ne faut clairement pas oublier. Ubisoft n’est pas qu’un nom, et tous les développeurs qui travaillent comme des acharnés derrière font des pieds et des mains pour sauver les meubles. C'est le cas notamment avec Assassin’s Creed Shadows ou encore Star Wars Outlaws. Si le second nous a déjà donné sa roadmap des prochains mois avec tous les gros changements à venir, le premier a été reporté, mais une surprise se préparerait en interne.

Assassin's Creed Shadows pourrait nous réserver une belle surprise

D’après le très informé Tom Henderson, qui a déjà publié plusieurs informations de premier ordre concernant les coulisses du développement d’Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft préparerait une surprise de taille pour les joueurs. Visiblement, un mode coopératif serait actuellement en développement pour Assassin’s Creed Shadows. Ce dernier serait pour l’heure connu sous le nom de code « League ». Malheureusement, l’informateur ne nous donne pas plus de détails, et l’on ne sait pas ce que cette nouvelle expérience nous proposera. On s’attend à pouvoir jouer Yasuke et Naori en simultané pour profiter des compétences de chacun. Déjà en soi, ça serait génial, mais d’autres choses sont possibles. Comme incarner d’autres ninjas, comme la jeune assassin pour des missions de haute voltige, ou au contraire, d’autres guerriers costauds comme Yasuke pour combattre frontalement en équipe. Nous verrons.

Le grand retour du multi dans la licence ?

Pour l’heure, Henderson nous assure simplement que ses sources lui ont indiqué que le développement de ce mode avait déjà commencé bien avant le report du jeu. Ce n’est pas un ajout de dernière minute, ni même quelque chose qui aurait poussé Assassin’s Creed Shadows à revoir sa sortie. C’est un bonus qui était prévu pour sortir peu de temps après la sortie du jeu. On peut peut-être imaginer désormais que ce dernier sera disponible à la sortie, à moins qu’il soit mis en suspens le temps que toutes les forces peaufinent le jeu de base avant 2025. Pour rappel, une autre expérience multijoueur, Assassin’s Creed Invictus, serait pressentie pour une sortie dans le courant de l’année 2025 également. La franchise pourrait bien nous surprendre en marquant son grand retour dans les expériences multijoueur variées, ça faisait un moment qu'on y avait pas vraiment eu le droit.

Source : Insider Gaming