En attendant la sortie d'Assassin's Creed Shadows le 20 mars, Ubisoft en dévoile les specs PC et les fonctionnalités propres à la plateforme, et ça vend déjà du rêve. On décortique tout ça.

Propulsé par le moteur maison AnvilNext, spécialement dédié à sa franchise phare, Assassin's Creed Shadows entend nous présenter une jolie vision du Japon féodal à la sauce Ubisoft. Le géant français apporte ainsi un soin particulier à la version PC du titre à venir le 20 mars. On compte en effet pas moins de trois types de configurations requises, avec comme point d'orgue un Ray Tracing plus ou moins bien exploité. On sort la lame secrète pour passer cela au crible.

Assassin's Creed Shadows fait la lumière sur les configs PC requises

À bien des égards, Ubisoft entretient d'énormes ambitions, et surtout d'espoirs, autour d'Assassin's Creed Shadows. Histoire de s'assurer que le titre sorte dans les meilleures conditions possibles, il a connu plusieurs reports, pour finalement fixer sa date de sortie au 20 mars 2025. Ce afin de peaufiner sa formule autant que possible, tant visuellement qu'au niveau des bugs. Si sur consoles nous aurons droit aux traditionnels modes Performance et Fidélité, la version PC fait l'objet d'une attention toute particulière avec une foultitude de paramètres, et donc de configurations requises. Assassin's Creed Shadows supportera par d'ailleurs dès sa sortie les écrans ultra-larges, le HDR, les upscalers NVIDIA DLSS 3.7, AMD FSR 3.1 et Intel XeSS 2. Il disposera également d'un outil de benchmark intégré.

Les specs PC se divisent quant à elles en trois catégories pour Assassin's Creed Shadows : Ray Tracing Séléctif, Ray Tracing Standard et Ray Tracing Étendu. La première catégorie se divise en trois branches : Minimum (1080p à 30 FPS), Recommandé (1080p à 60 FPS) et Enthousiaste (1440p ou 4K à 60 FPS). Les deux autres se découpent quant à elles en deux branches. Pour Standard Ray Tracing, nous avons RT Minimum (1080p à 30 FPS) et RT Recommandé (1440p à 60 FPS). Pour le Ray Tracing Étendu, nous avons RT Enthousiaste (1440p à 60 FPS) et RT Extreme (4K à 60 FPS). Voici donc les specs requises pour chacune de ces branches pour la version PC d'Assassin's Creed Shadows. À noter que, peu importe la configuration, le titre demande 16 Go de RAM en Dual-Channel, Windows 10/11, et un SSD obligatoire pour stocker le jeu.

Tout le détail sur les specs PC d'Assassin's Creed Shadows © Ubisoft

Les specs PC pour le Ray Tracing Sélectif sur Assassin's Creed Shadows

Minimum

Résolution/FPS en utilisant la Resolution Dynamic et une solution d'Upscaling : 1080p à 30 FPS

1080p à 30 FPS Paramètres graphiques : Bas

Bas Processeur: Intel Core i7 8700k/ AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7 8700k/ AMD Ryzen 5 3600 Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1070 8Go/ AMD Radeon™ RX 5700 8 Go/ Intel Arc A580 8 Go

Recommandé

Résolution/FPS en utilisant la Resolution Dynamic et une solution d'Upscaling : 1080p à 60 FPS

1080p à 60 FPS Paramètres graphiques : Élevé

Élevé Processeur : Intel Core i5 11600k/ AMD Ryzen 5 5600x

Intel Core i5 11600k/ AMD Ryzen 5 5600x Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 3060 Ti 8 Go/ AMD Radeon RX 6700 XT 12 Go/ Intel Arc B580 12 Go

Enthousiaste

Résolution/FPS en utilisant la Resolution Dynamic et une solution d'Upscaling : 1440P à 60 FPS

1440P à 60 FPS Paramètres graphiques : Élevé

Élevé Processeur : Intel Core i5 11600k/ AMD Ryzen 5 5600x

: Intel Core i5 11600k/ AMD Ryzen 5 5600x Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 2070 8 Go/ AMD Radeon RX 6700 XT 12 Go/ Intel Arc B580 12 Go

: Nvidia GeForce RTX 2070 8 Go/ AMD Radeon RX 6700 XT 12 Go/ Intel Arc B580 12 Go Résolution/FPS en utilisant la Resolution Dynamic et une solution d'Upscaling : 4K à 60 FPS

4K à 60 FPS Paramètres graphiques : Élevé

: Élevé Processeur : Intel Core i7 12700k/ AMD Ryzen 7 5800x3D

Intel Core i7 12700k/ AMD Ryzen 7 5800x3D Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super 16 Go/ AMD Radeon RX 7900 XT 20 Go

Ray Tracing

RT Minimum

Résolution/FPS en utilisant la Resolution Dynamic et une solution d'Upscaling : 1080p à 30 FPS

1080p à 30 FPS Paramètres graphiques : Élevé

Élevé Processeur : Intel Core i7 8700k/ AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7 8700k/ AMD Ryzen 5 3600 Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 2070 8 Go/ Nvidia GeForce RTX 2070 8 Go/ Intel Arc B580 12 Go

RT Recommandé

Résolution/FPS en utilisant la Resolution Dynamic et une solution d'Upscaling : 1440p à 60 FPS

1440p à 60 FPS Paramètres graphiques : Élevé

Élevé Processeur : Intel Core i5 11600k/ AMD Ryzen 5 5600x

Intel Core i5 11600k/ AMD Ryzen 5 5600x Carteg raphique : Nvidia GeForce RTX 4070 Super 12 Go/ AMD Radeon RX 7800 XT 16 Go

Ray Tracing Étendu pour la version PC ultime d'Assassin's Creed Shadows

RT Enthousiaste

Résolution/FPS en utilisant la Resolution Dynamic et une solution d'Upscaling : 1440p à 60 FPS

1440p à 60 FPS Paramètres graphiques : Ultra

Ultra Processeur : Intel Core Intel i7 13700k/ AMD Ryzen 7 7800x3D

Intel Core Intel i7 13700k/ AMD Ryzen 7 7800x3D Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 4080 16 Go

RT Extreme

Résolution/FPS en utilisant la Resolution Dynamic et une solution d'Upscaling : 4K at 60 FPS

4K at 60 FPS Paramètres graphiques : Ultra

: Ultra Processeur : Intel Core Intel i7 13700k/ AMD Ryzen 7 7800x3D

Intel Core Intel i7 13700k/ AMD Ryzen 7 7800x3D Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 4090 24 Go

Source : Site officiel d'Assassin's Creed Shadows