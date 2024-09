Après un lancement en demi-teinte pour Star Wars Outlaws, Ubisoft doit éviter toute déconvenue avec Assassin's Creed Shadows. Malgré des hauts et des bas, cela reste l'une des vitrines incontournables de l'éditeur, et un épisode attendu puisque la série s'envole enfin au Japon. Et mine de rien, le jeu a la pression étant donné qu'il sera forcément comparé à Ghost of Tsushima. Est-il en capacité de faire aussi bien ou de le surpasser ? Les joueuses et joueurs pourront en juger par eux-mêmes dans quelques semaines... ou peut-être pas !

Une annonce qui ne rassure pas pour Assassin's Creed Shadows

Ubisoft a mis en avant Assassin's Creed Shadows à la Gamescom 2024 avec une présentation axée notamment sur le moteur du jeu et sur les nouveautés de cet opus. Comme nous l'ont confié les développeurs lors du salon, le but est de créer le titre le plus ambitieux de la saga et d'en mettre plein la vue. Sur certains aspects, comme les effets de particule ou les feuilles qui bougent au gré du vent, ça devrait être sublime. Normalement, on pourra le constater très bientôt puisqu'Assassin's Creed Shadows est prévu pour le 15 novembre 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Mais une déclaration sème le doute depuis quelques heures.

Ubisoft a annulé à la toute dernière minute sa présence au Tokyo Game Show 2024 sans réellement dévoiler la raison de cette décision. « Nous avons le regret de vous informer qu'en raison de diverses circonstances, nous avons décidé d'annuler notre participation en ligne au Tokyo Game Show 2024, qui devait avoir lieu à 15h00 le 26 septembre 2024. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée ainsi qu'auprès de toutes celles et ceux qui attendaient avec impatience la diffusion ». Une mauvaise nouvelle en vue ? Les fans sont inquiets après cette annonce et craignent un report d'Assassin's Creed Shadows.

Et leak de Tom Henderson ne va pas arranger les choses. D'après lui, Ubisoft a également annulé des previews qui devaient avoir lieu dans les prochains jours. Deux événements qui poussent certains à croire que le jeu pourrait finalement être repoussé. Pour le moment, l'éditeur n'a fait aucun commentaire sur un éventuel un report d'Assassin's Creed Shadows. Après le sublime trailer de Ghost of Tsushima 2, la pression est en tout cas plus forte que jamais.

Source : Insider Gaming, Ubisoft Japon.