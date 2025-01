Prévu initialement pour la fin 2024, puis repoussé de plusieurs mois, Assassin’s Creed Shadows fait partie des jeux les plus attendus de ce début d’année. Ubisoft a pris pas mal de plomb dans l’aile ces derniers temps et mise donc très gros sur cette nouvelle sortie, d’autant que les joueurs l'attendent de pied ferme. Pour être sûr de ne pas décevoir la communauté, l’éditeur français a de nouveau pris une décision difficile, témoignant des difficultés que l'entreprise rencontre.

Et de deux. En septembre dernier, Ubisoft annonçait le report soudain d’Assassin’s Creed Shadows au 14 février 2024. Une décision importante pour le studio français, qui avait décidé de laisser plus de temps aux équipes pour que l’épisode le plus attendu de la saga soit à la hauteur des attentes. La pression qui repose sur le jeu au Japon féodal est énorme, l’éditeur étant depuis plusieurs mois en mauvaise posture, au point d'envisager un rachat partiel. C’est le titre de tous les espoirs pour la communauté comme l’entreprise, qui se doit de ne pas rater le coche avec sa prochaine production. C'est donc à la surprise générale qu'Assassin’s Creed Shadows est à nouveau repoussé, cette fois pour mieux prendre en compte le retour des joueurs. Pas de Naoe et Yasuke pour la Saint-Valentin donc, le duo vous emmènera finalement voyager le 20 mars 2025 sur PC, Xbox Series et PS5.

© Ubisoft

Une expérience qui prendra en compte les retours des joueurs

Une décision stratégique pour l'éditeur, qui lui permettra d'éviter le bouchon du mois de février particulièrement chargé, notamment en matière de RPG. Il faudra donc attendre un petit mois supplémentaire pour jouer à Assassin's Creed Shadows. Ce report devrait en revanche permettre aux équipes de peaufiner l'expérience, point d'orgue du communiqué officiel :

« Depuis novembre, nous avons partagé nos progrès au travers de différents aperçus de gameplay, et votre enthousiasme débordant nous a vraiment inspirés. Chaque semaine nous a apporté des retours précieux de la communauté. Bien que nous ayons déjà fait des avancées remarquables, nous pensons que quelques semaines supplémentaires sont nécessaires pour incorporer ces feedbacks et s’assurer que le jeu est encore plus ambitieux et l’expérience engageante lors de sa sortie. Nous nous engageons toujours à vous fournir une expérience immersive de haute qualité grâce à notre dialogue continu entre les joueurs et nos équipes de développement. Nous savons que vous êtes impatients d’en découvrir davantage au sujet d’Assassin’s Creed Shadows et nous sommes ravis de révéler que de nouvelles annonces seront faites très bientôt.» - Marc-Alexis Côté, producteur exécutif d'AC Shadows

Source : Ubisoft