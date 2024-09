Ubisoft vient de prendre la parole concernant Assassin’s Creed Shadows et, à l’ombre de l’automne, les nouvelles ne sont pas si bonnes. Ubisoft vient de prendre la parole concernant Assassin’s Creed Shadows et, à l’ombre de l’automne, les nouvelles ne sont pas si bonnes.

On en entend parler presque chaque semaine depuis son annonce, Assassin's Creed Shadows est l’un des jeux les plus attendus du moment. Ubisoft a pris pas mal de plomb dans l’aile ces derniers temps et mise donc très gros sur cette nouvelle sortie. À côté de ça, les joueurs l’attendent de pied ferme. Il faut dire que le jeu nous vend beaucoup de rêve à chacune de ses apparitions, notamment puisqu’il couvrira une époque longtemps rêvée par les fans : le Japon féodal. Seulement voilà, cette fois, si Assassin's Creed Shadows fait parler de lui, c’est pour nous annoncer une mauvaise nouvelle

Assassin's Creed Shadows va rester un peu dans l'ombre

Concours de circonstances ? Seulement quelques heures après l’annonce de Ghost of Tsushima 2, Ubisoft confirme ce que beaucoup avaient commencé à soupçonner. L’éditeur français a mystérieusement annulé sa prise de parole au Tokyo Game Show quelques jours avant la tenue de sa conférence, tout comme un événement presse. Deux annulations de mauvais augure et le couperet est tombé. Assassin’s Creed Shadows est finalement reporté au 14 février 2025. « C’est un projet de rêve pour nous », commence Ubisoft dans son communiqué, avant de lister les fonctionnalités phares du jeu, dont son nouveau système de météo dynamique. « C’est un ajout ambitieux pour la franchise, une expérience riche qui peut-être vécue avec le regard de deux protagonistes uniques, mais nous avons réalisé que nous avons besoin de plus de temps pour peaufiner et améliorer l’expérience afin de pousser toujours plus loin certaines de nouvelles fonctionnalités phares. »

Une décision qui permettra également à Ubisoft d’ajouter une plateforme supplémentaire au lancement : Steam. Celles et ceux qui ont précommandé leur copie seront donc remboursés et une nouvelle campagne de précommandes sera lancée ultérieurement avec un dédommagement de taille : la première extension d’Assassin’s Creed Shadows sera gratuite.

Du temps supplémentaire pour peaufiner le jeu

« Nous comprenons que cette décision va décevoir, surtout ceux qui ont patiemment attendu un Assassin’s Creed inspiré par le Japon féodal, mais nous pensons sincèrement que c’est dans le meilleur intérêt du jeu et donc de l’expérience des joueurs », conclut le communiqué de presse rédigé par Marc-Alexis Côté, directeur d’Assassin’s Creed Shadows. Le jeu ne manque en effet pas d’ambition sur le plan technologique, avec une météo et un système de saison dynamiques. Pour autant certains aspects du gameplay en avaient refroidi plus d’un, notamment le parkour jugé en deçà de ce que l’on était en droit d’attendre d’une shinobi. Ubisoft aura donc plus de temps pour peaufiner le jeu et en faire autant que possible le jeu rêvé par toute une communauté.

Source : Ubisoft