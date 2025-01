Assassin's Creed Shadows prépare son arrivée. Les premiers retours concrets sont imminents et pourraient annoncer une surprise pour ce jeu décrié depuis son annonce.

Assassin's Creed Shadows se fait longuement désirer. Le prochain gros jeu de la licence vient de connaître un nouveau report, moins long que le premier, mais tout de même. Il nous donne désormais rendez-vous le 20 mars prochain. Ubisoft semble avoir pris en compte les besoins de l'équipe pour peaufiner le titre jusqu'au bout. Après des succès mitigés, l'éditeur ne veut pas se louper. Cela aura-t-il été payant ? Les premiers retours sur cette aventure originale au Japon sont tombés.

Assassin's Creed Shadows sera-t-il à la hauteur du crédo ?

Le décalage d'Assassin's Creed Shadows est advenu en pleine période de promotion du jeu. Ubisoft enchaine effectivement les présentations de son nouveau jeu-vitrine. Les éléments de gameplay ainsi dévoilés ont quelque chose de rassurant. On sent que l'éditeur tend à parler aux joueurs et joueuses, par exemple en mettant en avant le parkour ou le sentiment de liberté dans l'exploration.

Cependant, nous sommes face à une communication orchestrée par l'éditeur. Dès lors, les questions quant à la réalité de la prise en main restent légitimes. C'est alors que surgit le post de Tom Henderson. Souvent bien informé, vous connaissez certainement son nom. Le gérant du média Insider Gaming se dit curieux de voir les retours sur le jeu demain, jeudi 23 janvier, date d'embargo des prochaines preview (dont celle de Gameblog). Il affirme avoir entendu « beaucoup de commentaires positifs des personnes à qui [il a] parlé ».

Cette prise de parole en amont devrait commencer à rassurer les fans. Même si les derniers Assassin's Creed ne sont pas de mauvais jeux dans l'absolu, ils n'ont pas toujours répondu à leurs attentes. Assassin's Creed Shadows sera donc attendu au tournant par beaucoup. Ubisoft en a bien conscience et tente de parler à un public de longue date qu'il veut convaincre à nouveau.

Les dernières prises de parole de l'éditeur ont ainsi mis en avant des éléments qui reviennent aux sources des premiers jeux. Dans le même temps, Assassin's Creed Shadows s'inscrit dans la lignée des RPG de la licence. L'éditeur et ses studios doivent donc trouver le juste équilibre pour parvenir à séduire à nouveau. Le temps supplémentaire accordé aux équipes parait, à ce titre, mis à profit pour fournir un jeu bien fini. Nous en aurons une idée plus concrète dès demain.