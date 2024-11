Il aurait dû sortir il y a exactement une semaine. Finalement, Assassin's Creed Shadows n'arrivera finalement que le 14 février 2024. Pour nous faire patienter pendant les trois mois restant, Ubisoft est bien décidé à sortir de nouveaux atouts de sa manche. L'éditeur suit sa feuille de route et continue de dévoiler des éléments de son futur jeu. Hier, il s'est attardé sur un tas d'éléments de gameplay très attendus des joueurs et joueuses. On vous dit tout.

Jouez dans l'ombre avec Assassin's Creed Shadows

Ce n'est pas la première fois qu'Assassin's Creed montre son gameplay. Cependant, cette fois, Ubisoft tenait à revenir sur plus spécifiquement sur les mécaniques de furtivité dans le jeu. Simon Lemay-Comtois, a indiqué que celles-ci ont été « remaniées » par rapport aux épisodes les plus récents. Ainsi, exit l'aigle qui nous accompagnait et facilitait le repérage. Nous en revenons à un style à l'ancienne, où tout repose sur les « sens » de nos personnages que sont Naoe, la kunoichi, et Yasuke, le “samurai”.

Par conséquent, l'observation sera au cœur du gameplay. Elle permettra d'identifier nos adverses mais aussi de partir en reconnaissance dans l'environnement. Naoe bénéficie cependant d'un avantage en la matière puisqu'elle est capable d'utiliser la vision d'aigle. Conformément à son statut de “ninja”, l'héroïne sera donc plus adaptée pour l'infiltration.

De ce point de vue-ci, Assassin's Creed Shadows nous invitera d'autant plus à agir dans l'ombre. La nuit sera un moment plus propice pour se faufiler sans être vu. Mais, d'une manière général, il faudra faire profil bas, et ça veut aussi dire : ne pas faire de bruit pour éviter d'alerter les ennemis. Là encore, la rapidité, sa petitesse et ses aptitudes, Naoe est une protagoniste toute désignée pour s'infiltrer. Cela dit, Yasuke peut aussi se frayer un chemin aussi discrètement qu'il le peut. Pour ce faire, lui, tout comme son acolyte, sont les premiers héros d'un AC à pouvoir avancer à plat ventre.

Enfin, nos deux protagonistes pourront aussi compter sur leur arsenal pour venir à bout de leurs adversaires furtivement. Le double assassinat sera évidemment de la partie, pour le plus grand plaisir des fans. Il sera aussi possible, bien sûr, de tuer des ennemis depuis une cachette. Naoe ne manquera pas, en outre, d'accessoires très utiles pour arracher la vie à ses ennemis en toute discrétion (bombe fumigène, cloche de ninja, kunai et shuriken). Yasuke présentera un défi plus important en raison de sa carrure et de son statut de “samurai”. Il faudra donc ruser et adapter sa tactique en conséquence pour mener à bien vos missions. C'est là qu'on verra si nos deux héros se complèteront bien.