Assassin's Creed Shadows déchaine les passions depuis des semaines. Dès l'annonce officielle du jeu, une partie de la Toile s'est insurgée de voir un samouraï noir. Très vite, certains ont alors crié au « wokisme » et le milliardaire Elon Musk a même déclaré que la « diversité, l'équité et l'inclusion tue l'art ». Ce à quoi le producteur Marc-Alexis Côté avait répondu que le propriétaire de X ne faisait « qu'alimenter la haine ». Tout le monde a donné son avis, mais la polémique va peut-être prendre fin avec cette nouvelle déclaration.

Un avis étayé sur la polémique Assassin's Creed Shadows

La polémique d'Assassin's Creed Shadows a pris un triste tournant ces dernières semaines avec une pétition pour annuler le jeu. À l'origine de ce manifeste, un joueur japonais qui a invoqué une insulte à la culture et à l'histoire du Japon, voire du racisme anti-asiatique. « C'est une insulte à la culture et à l'histoire japonaises, qui peut également avoir un lien avec le racisme asiatique ». La requête, qui compte 93 763 sur 150 000, n'aboutira à rien, mais l'internaute a fait entendre sa voix comme d'autres sur le web. Il y a deux camps qui s'affrontent avec certains qui justifient leur position par le fait qu'historiquement, avoir un samouraï noir n'est pas possible. Mais cette grosse polémique est aujourd'hui détruite par un expert.

Yu Hirayama, un historien japonais qui a écrit différents livres sur l'époque Sengoku, à laquelle se déroule Assassin's Creed Shadows, s'est exprimé là-dessus. « On parle beaucoup de Yasuke. Un homme noir qui a servi Oda Nobunaga. Les documents historiques à son sujet sont plutôt rares. Mais il ne fait aucun doute qu'il était un « samouraï » au service de Nobunaga. Dans la société médiévale, quel que soit son statut, un homme pouvait devenir un « samouraï ». Il suffisait qu'il soit désigné comme tel par son maître. La raison pour laquelle on peut affirmer cela est que selon les documents historiques Nobunaga lui a témoigné de son soutien, lui a offert une maison et un sabre.» a t-il expliqué sur son compte X au sujet de la polémique d'Assassin's Creed Shadows.

« Le fait qu'il ait reçu du soutien et qu'il ait été un proche collaborateur de Nobunaga remplit les conditions importantes d'un « contrat maître-serviteur ». Il est également important de noter que, puisqu'il est autorisé à porter un sabre, il s'agit d'un nito-sashi. Et non d'un serviteur (les serviteurs ne sont pas autorisés à porter un sabre) » a t-il ajouté. Voilà qui devrait aider à y voir plus clair. Assassin's Creed Shadows sera disponible le 12 novembre 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC avec deux énormes collectors.

