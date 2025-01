Assassin’s Creed Shadows fait décidément beaucoup parler de lui depuis son annonce, et cela ne semble pas s’arranger avec cette nouvelle polémique qui divise déjà de nombreux joueurs.

On le sait, depuis son annonce en grande pompe par Ubisoft, Assassin’s Creed Shadows a fait l’objet de nombreuses polémiques, notamment autour de l’un de ses héros. Et il semble que cela soit loin de se calmer, puisque Ubisoft modifie actuellement certaines terminologies. Que se passe-t-il exactement ?

Encore une polémique pour Assassin’s Creed Shadows ?

Un vent de polémique souffle autour de Assassin’s Creed Shadows. Ubisoft a récemment modifié la description de Yasuke, un personnage clé du jeu, sur la page Steam japonaise. Le terme samouraï (侍) a été remplacé par Ikki Tousen (一騎当千), qui signifie « un guerrier capable d’affronter mille ennemis ». Une décision qui n’a pas tardé à faire réagir, suscitant curiosité et mécontentement.

Yasuke, une figure historique unique, est connu pour avoir été un homme noir devenu samouraï au service du célèbre daimyo Oda Nobunaga. Ce statut, rarement accordé à un étranger, fait de lui un personnage fascinant. Mais ce titre semble avoir dérangé certains groupes conservateurs au Japon. Ces derniers remettent en question l’exactitude historique de cette appellation, créant une controverse qui aurait poussé Ubisoft à ajuster sa communication.

Avec ce changement sur la fiche japonaise de Assassin’s Creed Shadows, Yasuke est désormais présenté sous une lumière plus métaphorique. Ikki Tousen, une expression traditionnelle, évoque un guerrier légendaire doté d’une force extraordinaire. Un choix flatteur, mais perçu par certains comme une manière de contourner le terme samouraï pour éviter la polémique. D'autant qu'en Occident, le mot samouraï est toujours présent.

Une histoire riche, mais peu documentée

Qu'en penser pour Assassin’s Creed Shadows ? Historiquement, Yasuke est une figure complexe. Arrivé au Japon au XVIe siècle, probablement d’Afrique de l’Est, il a rapidement attiré l’attention grâce à sa stature impressionnante et sa loyauté. Nobunaga l’a intégré à son entourage, lui conférant un rôle privilégié. Mais les archives ne détaillent pas précisément ses exploits militaires. Cela laisse place à de multiples interprétations, notamment dans les œuvres de fiction. Le terme Ikki Tousen apporte une certaine grandeur au personnage. Pourtant, des fans regrettent que son titre de samouraï soit mis de côté, car il symbolise son intégration unique dans la société japonaise de l’époque. Bref, Assassin’s Creed Shadows n'a pas fini de faire parler pour cette raison.

Ce changement sur la page japonaise de Assassin’s Creed Shadows a déclenché des réactions variées, tant au Japon qu’en Occident. Certains saluent l’initiative d’utiliser une expression plus valorisante et moins sujette à controverse. D’autres y voient une concession face à des pressions politiques ou sociales. La communauté des joueurs reste divisée, entre admiration pour la figure de Yasuke et inquiétude sur la manière dont son histoire sera représentée.

Source : Steam