Ubisoft est déjà au cœur d’une nouvelle controverse suite à l’annonce de son concours Assassin’s Creed Shadows Dubbing Challenge sur TikTok. Dévoilé le 18 juin. Ce concours offre aux gagnants une opportunité unique de s’immerger dans le monde fascinant du doublage. En participant à une session d’enregistrement dirigée par des professionnels expérimentés, incluant le célèbre Danny Wallace (voix de Shaun Hastings). Les participants auront également la chance de prêter leur voix à un PNJ secondaire. Dont le doublage sera intégré dans le très attendu Assassin’s Creed Shadows lors de sa sortie. Mais pour certain, ça ne passe pas...

Assassin's Creed organise un concours

Pour participer, les candidats doivent suivre les comptes TikTok d'Assassin’s Creed ou d’Ubisoft selon leur langue de préférence parmi les sept options disponibles. Ils doivent ensuite choisir l’une des scènes cinématiques d’Assassin’s Creed ajoutées progressivement sur ces comptes au cours de la semaine. Utilisant la fonctionnalité Duet, ils enregistrent leur interprétation du script, puis publient la vidéo sur leur compte TikTok avec le hashtag #AssassinsCreedDubbingChallenge. L’équipe sélectionnera ensuite les meilleures performances pour chaque langue.

Les gagnants seront invités à Londres pour prêter leur voix à un PNJ secondaire dans AC Shadows. En outre, ils bénéficieront d’une formation vocale spécialisée sous la supervision d’un coach professionnel. Et participeront à une session d’enregistrement personnalisée.

Mais cela ne plait pas à tout le monde

Des acteurs de doublage expérimentés comme Rufus Wright (Assassin’s Creed Valhalla), Jennifer Caitlin Roberts (Fire Emblem Heroes) et Jack Sapsford ont exprimé leurs préoccupations à ce sujet. Wright, qui a consacré d'innombrables heures au doublage d’Assassin’s Creed Valhalla, un travail pour lequel il a été rémunéré en tant que professionnel, a déclaré : "Utiliser des fans pour travailler gratuitement est vraiment une très mauvaise idée, surtout lorsque ces jeux rapportent des milliards de dollars."

Sapsford a ajouté que doubler des répliques pour des personnages est "un travail et non un concours". Il a également conseillé aux participants de se rappeler qu'ils devraient facturer 250 dollars de l'heure pour leur travail. De son côté, Caitlin Roberts a soulevé une autre question importante. Demandant à Ubisoft si les soumissions des fans ne seront pas utilisées pour entraîner des IA. Soulignant les implications éthiques du concours.

Une débat compliqué

L’initiative d’Ubisoft soulève une réflexion importante sur l’évolution de l’industrie du jeu vidéo et les nouvelles méthodes d’engagement des fans. D’un côté, elle permet à des amateurs passionnés de vivre une expérience unique et potentiellement d’ouvrir des portes vers une carrière dans le doublage. De l’autre, elle pose des questions cruciales sur la rémunération et la reconnaissance du travail artistique. Ainsi que sur les pratiques éthiques entourant l'utilisation de la voix humaine, notamment dans le cadre du développement de l’intelligence artificielle. En bref, ce concours se situe à la croisée des chemins entre innovation participative et exploitation potentielle.