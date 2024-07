La polémique autour d'Assassin's Creed Shadows accusé, entre autres, d'être inexact historiquement parlant, n'en finit plus et repart de plus belle. Certains n'en démordent pas.

Assassin's Creed Shadows s'annonce d'ores et déjà comme l'un des épisodes les plus attendus de la licence. Cela fait longtemps que les fans réclament un jeu au Japon, et le 15 novembre 2024, leur vœu sera exaucé sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Et à première vue, l'engouement est vraiment là et ce serait déjà un carton avec des précommandes élevées selon l'insider Tom Henderson. Mais voilà, même si ça semble prometteur, cet épisode est entaché par une polémique qui a fait réagir les experts Twitter et autres.

Les joueurs ne veulent pas d'Assassin's Creed Shadows

Assassin's Creed Shadows fait des heureux depuis son annonce, mais également des malheureux. Pour rappel, le jeu vous laissera incarner la shinobi Naoe, et le samouraï Yasuke. Et c'est ce personnage qui déplait grandement à certains en raison de son origine et de sa couleur de peau. Quand bien même ceux-ci évoquent plutôt une incohérence historique pour justifier leur avis négatif à l'égard de Yasuke. Ainsi, certains sont rapidement montés au créneau en arguant que le jeu était « woke » (un mot vidé de sa substance et détourné depuis longtemps), du fait de jouer un personnage noir qui ne « devrait pas » être samouraï si l'on se fie à l'Histoire d'un côté, et une femme de l'autre. Un combo visiblement insoutenable.

Cette incohérence historique sert aujourd'hui d'argument à certains pour demander l'annulation pure et simple d'Assassin's Creed Shadows. Une pétition Change.org a été mise en ligne et voici les explications des personnes qui veulent interdire le jeu d'Ubisoft.

Dernièrement, le manque d'exactitude historique et de respect culturel a été un problème concernant le prochain d'Ubisoft, Assassin's Creed Shadows. Le jeu est basé sur des samouraïs japonais, mais ignore le fait que ceux-ci étaient d'une classe supérieure et auraient dû être des gokenin ou des serviteurs de nobles. Ubisoft continue de se méprendre sur la nature et le rôle des samouraïs. C'est une insulte à la culture et à l'histoire japonaises, qui peut également avoir un lien avec le racisme asiatique. Nous demandons à Ubisoft l'annulation immédiate d'Assassin's Creed Shadows, et de faire preuve de sincérité et de respect pour l'histoire ainsi que la culture japonaises. Via Change.org.

Une pétition pour faire annuler le jeu

Qu'en pense Ubisoft ? L'éditeur s'était exprimé avant cette pétition sur l'interdiction d'Assassin's Creed Shadows. Yves Guillemot, PDG de l'entreprise a dénoncé une polémique « malveillante » et le caractère haineux, pour ne pas dire raciste, des messages depuis l'annonce officielle du jeu. « Je veux rendre clair le fait que, chez Ubisoft, nous condamnons ces actes haineux de la plus forte manière possible. J'encourage le reste de l'industrie et les joueurs à également les dénoncer » a t-il ajouté. À l'heure d'écrire ces lignes, la pétition a récolté 35 802 sur 50 000 signatures. Au-delà du caractère haineux qui existe de certains commentaires, il ne faut pas oublier que la série a toujours pris des libertés historiques. Qui plus est, il y a plusieurs sons de cloche et les historiens ne sont pas nécessairement d'accord entre eux. Dans tous les cas, Assassin's Creed Shadows sortira bien le 15 novembre 2024 comme prévu.