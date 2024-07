Assassin’s Creed Shadows fait une nouvelle fois beaucoup parler de lui, mais toujours pas pour de bonnes raisons. Une nouvelle polémique vient d’éclater à cause d’une très grosse boulette d’Ubisoft.

Décidément, pour Ubisoft, lorsque l’on a une bonne nouvelle d’un côté, comme le retour annoncé d’une série culte de l’éditeur, il faut toujours que quelque chose vienne gâcher la fête. Et c’est le cas ici encore avec une énième polémique concernant Assassin’s Creed Shadows. Le prochain volet de la licence n’a visiblement pas de bol, tout s’enchaîne.

Encore une polémique qui vient entaché Assassin’s Creed Shadows

Le jeu très attendu de la fin de l’année est une nouvelle fois entaché par une nouvelle polémique. Après s’en être pris à Ubisoft pour avoir fait de Yasuke, un personnage historique d’origine africaine ayant bien existé, l’un des deux protagonistes jouables, accusé l'éditeur de vol culturel jusqu’à aller démarcher des politiques au Japon, cette fois c’est un sabre qui pose problème. Alors non, il n’y a pas d’histoire d’ethnie concernant le katana, mais de plagiat cette fois-ci.

À l’occasion de la Japan Expo qui se déroule chez nous à Paris, Ubisoft a partagé des images de son expérience immersive présente sur le salon. Un stand entièrement décoré aux couleurs du Japon pour nous plonger dans l’univers du prochain jeu. Sauf qu’il y a un gros hic. Sur l’une des images, on y voit un sabre, et pas n’importe lequel.

D’apparence, le katana est aux couleurs du jeu Assassin’s Creed Shadows. Rouge et noir posé sur un réceptacle orné de symboles japonais, rien à redire. Le problème, c’est que ce sabre appartient déjà à une très grande licence. Les internautes ont très rapidement repéré la supercherie puisqu’il s’agit ni plus ni moins que d’une représentation du sabre de Zoro, héros de One Piece.



A gauche la photo incriminée, à droite l'une des nombreuses réactions sur X

La grosse boulette d’Ubisoft

Oui, un objet de moyenne gamme que l’on peut trouver très facilement sur les sites de revente, bien loin du collector hors de prix du jeu. Une boulette colossale de la part d’Ubisoft qui doit être en train de serrer des dents, tandis que beaucoup de “fans” réagissent sur les réseaux sociaux avec une désormais habituelle retenue et une grande douceur.

Moquerie, appel au boycott, insulte… de la poésie jetée sur les réseaux sociaux à tout va, faisant suffisamment de bruit pour créer une énième polémique.

Ubisoft n’a pas encore réagi sur cette énorme boulette à l’heure où ces lignes sont écrites, et la publication sur X n’a toujours pas été rectifiée. Faire le mort est peut-être une stratégie, on espère néanmoins que le sabre a été retiré du stand…

Dans tous les cas, cette petite erreur de parcours ne devrait pas empêcher Assassin’s Creed Shadows de sortir. Le jeu reste toujours très attendu et il débarque sur PS5, Xbox Series et PC d’ici le 12 novembre 2024.