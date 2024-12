Ubisoft frappe fort avec Assassin's Creed Shadows, son prochain jeu qui nous plonge dans le Japon féodal. Au programme : des ninjas, une intrigue captivante et un nouveau personnage fascinant, Naoe. Cette Assassin promet d’être la plus rapide jamais vue dans la franchise. Entre gadgets, parkour et combats furtifs, le jeu a tout pour séduire les fans. Voici ce que l'on apprend dans une nouvelle interview du directeur créatif Jonathan Dumont accordée à Entertainment Weekly.

Une immersion dans le Japon féodal avec Assassin's Creed Shadows

L’histoire de Assassin's Creed Shadows se déroule durant la période Sengoku, une époque mouvementée où les guerres font rage. Naoe, l’héroïne, vient de la province d’Iga, connue pour être le berceau des ninjas. Contrairement aux récits traditionnels qui se concentrent souvent sur les samouraïs et la noblesse, Ubisoft a choisi de mettre en lumière les gens du quotidien.

Naoe est une paysanne, une travailleuse acharnée. Elle est protégée par son père jusqu’à ce que sa vie bascule, explique Jonathan

Tout change en 1579, lorsque l’armée du fils d’Oda Nobunaga tente d’envahir Iga. Naoe est alors projetée dans un monde brutal qu’elle ne connaît pas. Sa quête commence par un désir de vengeance, mais elle découvre rapidement qu’elle est liée à une histoire plus grande. Bref, Assassin's Creed Shadows voit grand.

Elle apprend qu’elle fait partie d’un univers plus vaste, celui des Assassins, précise Dumont.

Une héroïne rapide et furtive

Naoe est décrite comme l’Assassin la plus rapide jamais créée. Sa vitesse et son agilité sont au cœur du gameplay. Les joueurs pourront même réaliser une « course à la Naruto », ce sprint mythique des ninjas avec le corps penché en avant et les bras tendus en arrière.

On a ajouté un clin d’œil à cette culture populaire dans les animations sur les toits, sourit Dumont.

En termes de gadgets, Naoe a de quoi impressionner dans Assassin's Creed Shadows. Elle utilise un grappin pour escalader les bâtiments, des kunais pour distraire ses ennemis, des bombes fumigènes pour disparaître, et bien sûr, la célèbre Lame Cachée des Assassins.

Chaque outil a un lien avec son histoire personnelle. Par exemple, la Lame Cachée lui est transmise par son père. Elle symbolise leur lien et son destin explique Dumont.

Une histoire riche en émotions

L’histoire de Naoe ne se limite pas à l’action. Elle est aussi un voyage émotionnel. Poussée par la vengeance, elle découvre peu à peu l’importance des valeurs que son père lui a enseignées : protéger les plus faibles et œuvrer pour un monde meilleur.

Elle évolue d’une jeune fille naïve à une protectrice engagée

Un autre personnage d'Assassin's Creed Shadows, Junjiro, incarne cet espoir d’un avenir meilleur. Ce jeune garçon devient un point central de l’histoire et reflète ce que Naoe espère pour le Japon. Les premières images du jeu montrent un Japon magnifique et immersif. Des rizières paisibles aux imposants châteaux, chaque lieu semble pensé pour captiver. Les animations de Naoe, entre parkour et infiltration, ajoutent une touche de dynamisme. Chaque capture donne un aperçu d’un univers riche, où chaque détail compte. Pour rappel, le jeu est prévu pour le 14 février 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.

Source : EW