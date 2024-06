La conférence Ubisoft du Summer Game Fest 2024 a été l'occasion de voir plus en profondeur ce qu'Assassin's Creed Shadows nous réserve. Le prochain opus de la licence-phare de l'éditeur français a ainsi dévoilé son gameplay dans une démonstration d'un petit quart-d'heure. Ce fut l'occasion de prendre enfin la mesure de ce qu'implique le fait d'alterner entre les deux protagonistes.

Très attendu des fans et des joueurs en général en raison de son cadre japonais, AC Shadows est d'autant plus attendu au tournant après Ghost of Tsushima, qui a la primeur d'avoir été une première expérience aussi riche en monde ouvert au pays du soleil levant. Ce nouvel opus sera-t-il le jeu que le public espère ? On a déjà pu vous donner nos premières impressions en preview. Pendant ce temps, la communication se poursuit du côté d'Ubisoft pour ce titre qui marque un tournant dans la franchise.

Shadows fait passer Assassin's Creed un cran au-dessus

Si l'Ubisoft Forward nous a donné un bon aperçu du gameplay d'Assassin's Creed Shadows, d'autres aspects du jeu commencent à se préciser au sortir de la conférence. Dernièrement, le directeur créatif du jeu évoquait par exemple la taille de la carte du monde ainsi que les régions explorées. Mais, il y a encore beaucoup à dire sur ce 10e opus principal de la licence.

Prenant la parole sur les réseaux sociaux, Nicolas Lopez, architecte technique chez Ubisoft Montréal, souligne un point non-négligeable de Shadows. De fait, il s'agit du « premier jeu “next gen” » de la franchise Assassin's Creed - comprenez par là que c'est le premier à sortir exclusivement sur PS5 et Xbox Series (ainsi que sur PC). De ce fait, le jeu profite de technologies non-accessibles sur PS4 et Xbox ONE, notamment le ray tracing.

Assassin's Creed Shadows est le premier jeu Assassin's Creed "nouvelle génération". Il est construit sur la nouvelle génération du moteur Anvil et est le premier AC à disposer de l'éclairage global Ray Traced.

Comme précisé par Lopez, AC Shadows fait appel au système de Ray-Traced Global Illumination (RTGI). Il s'agit d'une technique de ray-tracing qui doit permettre un rendu visuel plus réaliste dans les jeux. Si vous ne connaissez pas encore le concept, il s'agit en fait de simuler le comportement réel de la lumière. C'est une méthode moins approximative que les techniques utilisées sur les précédentes générations de consoles, aboutissant à un résultat plus naturel.

Ainsi, avec Assassin's Creed Shadows, la franchise passe clairement un cap technique. Et encore, la technologie RTGI n'est qu'un aspect parmi d'autres de ce passage à la “next gen”. Lopez le précise lui-même en réponse à son post sur X.com. Les premières images de gameplay nous donnent une première idée du rendu en jeu. Toutefois, il est bon de rappeler que les équipes d'Ubisoft continuent de peaufiner le titre, attendu pour le 12 novembre 2024.