Il n'est pas encore sorti qu'il a déjà déchaîné les foules. Depuis sa première présentation concrète, Assassin's Creed Shadows a cumulé polémique sur polémique. Pourtant, c'est l'opus qu'une très grande partie des fans attendait, puisqu'il se déroule au Japon, un cadre dont beaucoup rêvait pour incarner un nouveau membre de la confrérie. Mais, le vent de la discorde commence à retomber. Ubisoft en profite donc pour nous montrer davantage de gameplay avant la sortie du jeu, le 15 novembre prochain, sur PC, PS5 et Xbox Series.

Naoe montre ses talents avant la sortie d'Assassin's Creed Shadows

Assassin's Creed Shadows nous entraînera donc dans le Japon féodal du XVIe siècle. À la manière de Syndicate, le 6e opus de la licence, il nous invitera à jouer deux protagonistes. Nous incarnerons ainsi Yasuke, un porteur d'arme assimilé à un samouraï dans le jeu, et Naoe, une kunoichi (« femme ninja »), qui devrons s'allier pour faire cause commune.

Après un premier trailer de gameplay, Ubisoft en dévoile peu à peu sur les fonctionnalités de ce nouveau AC. L'une d'elle était particulièrement attendue des fans, et elle se montre enfin ! Dans une courte vidéo, le studio a, en effet, montré le parkour tel qu'il est pratiqué par Naoe. Autant le dire, le résultat est plutôt prometteur.

Que vaut le parkour dans AC Shadows ?

Alors que Yasuke sera plutôt le personnage de la force brute, Naoe sera du côté de l'agilité et de la furtivité. À ce titre, elle sera vouée à escalader des bâtisses et se déplacer de toit en toit, pour une expérience plus aérienne telle qu'Assassin's Creed nous en offre depuis le premier opus.

Cette fois, le parkour se modernise quelque peu. On remarquera qu'il s'inspire davantage de ce qu'Ubisoft avait déjà pu proposer avec Watch Dogs 2. Ce premier aperçu donne ainsi à voir une course plus acrobatique que dans les précédents AC. Toutefois, elle ne sera peut-être pas aussi fluide que dans ledit Watch Dogs. On peut effectivement voir Naoe buter parfois sur les obstacles.

Cela dit, l'héroïne profitera d'un grappin pour l'aider à évoluer dans l'espace. Syndicate en proposait déjà un pour grimper plus rapidement en haut des structures. Cette fois-ci, l'outil permettra à Naoe de naviguer plus librement dans l'espace en se balançant d'un édifice à l'autre.

Bien sûr, Assassin's Creed Shadows est encore en développement. Ces fonctionnalités sont donc encore vouées à s'affiner avec le temps. Enfin, cette vidéo nous laisse aisément imaginer qu'Ubisoft nous offrira également un aperçu centré sur Yasuke prochainement. Les nouveaux héros se dévoilent peu à peu.