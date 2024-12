Ubisoft s’apprête à révolutionner l’expérience RPG avec une idée inédite. Dans Assassin’s Creed Shadows, un tout nouveau « Mode Canon » permettra de déléguer les choix narratifs au jeu. Une excellente nouvelle pour ceux qui aiment l’action sans se perdre dans des décisions complexes. Comment ça fonctionne ?

Le Mode Canon dans Assassin's Creed Shadows

Faire des choix dans un RPG peut être exaltant, mais aussi stressant. Certains joueurs redoutent de prendre une décision qui pourrait nuire à l’histoire ou de manquer une opportunité importante. Jonathan Dumont, directeur d'Assassin's Creed Shadows, l’a bien compris.

Lors d’un échange sur Reddit, il a expliqué le concept : « Le Mode Canon permet de jouer sans se préoccuper des choix. Tout est déjà décidé à l’avance, pour une expérience fluide et sans pression. » Cette option séduira autant ceux qui craignent de « mal jouer » que ceux qui préfèrent se concentrer sur l’action et l’exploration.

Une narration flexible pour tous les styles

Si ce mode simplifié promet une expérience linéaire, Ubisoft n’a pas pour autant sacrifié la profondeur. Assassin’s Creed Shadows conserve une structure ouverte, avec une campagne non linéaire. Les joueurs pourront choisir l’ordre dans lequel ils accomplissent les quêtes principales.

Cependant, des moments plus scénarisés et cinématiques ponctueront l’aventure. Ces passages assureront une cohérence narrative, même pour ceux qui choisissent d’explorer le jeu dans tous les sens.

Les interactions entre les deux personnages jouables, Naoe et Yasuke, enrichiront aussi le gameplay. Selon le héros incarné, certaines quêtes évolueront différemment, ajoutant une couche de personnalisation à l’expérience.

Un report bénéfique pour la qualité du jeu

Prévu initialement pour novembre 2024, le lancement d'Assassin Creed Shadows a été repoussé au 14 février 2025. Un délai que l’équipe de développement a mis à profit pour améliorer plusieurs éléments clés.

Dumont précise : « Nous avons optimisé la fluidité du parkour, retravaillé les mécaniques de parade et ajusté les transitions cinématiques. » Ces modifications visent à offrir un gameplay plus réactif et immersif, fidèle aux standards de la franchise.

Source : Reddit