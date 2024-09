C'est devenu si courant qu'on ne s'étonne plus de voir des éléments d'un jeu vidéo fuiter avant sa sortie. Pas plus tard qu'hier, nous vous parlions d'un énième leak à propos du remake de Final Fantasy 9, ainsi que d'Assassin's Creed. Or, ça ne s'arrête plus pour la franchise d'Ubisoft. De fait, Shadows, le prochain opus, voit également de nouvelles informations circuler sur la toile avant même sa sortie. On a pu voir la vidéo concernée, ça devrait satisfaire un bon nombre de fans.

L'environnement d'Assassin's Creed Shadows se dévoile en avance

Décidément, Assassin's Creed Shadows n'a pas autant de discrétion que sa protagoniste, la kunoichi Naoe. À côté de toutes les nouveautés annoncées officiellement, ça fuite régulièrement pour le jeu. Cette fois, c'est même une vidéo entière mise en ligne en avance par IGN China et repartagée par d'autres médias.

Il s'agit d'un “Journal de développeurs” qui avait clairement vocation à être publiée sur la chaîne d'Ubisoft. Au regard du contenu, plusieurs épisodes semblent prévus. Ici, c'est le deuxième, intitulé « Crafting a dynamic world » (« Bâtir un monde dynamique »), qui a leaké. Et, comme son nom l'indique, il se concentre sur l'environnement d'Assassin's Creed Shadows et les éléments de gameplay qui y sont associés.

Ainsi, les équipes ayant planché sur le jeu évoque à nouveau la météo dynamique qui fera partie intégrante de l'expérience. La nature y occupera assurément une place considérable. Ainsi, les saisons se succéderont, avec les conditions climatiques qui y sont liés. Attendez-vous à retrouver plusieurs « types de vent », à affronter des orages ou encore à devoir avancer sur la glace en hiver. Autant d'éléments qui promettent un monde « encore plus crédible et réaliste ».

© Ubisoft Montréal / Ubisoft

Autre point notable : Assassin's Creed Shadows donnera accès à une planque personnalisable. Mais, contrairement aux précédents opus intégrant cet élément, il ne sera pas seulement question d'améliorer quelques parties du lieu. Non, cette fois, nous profiterons d'un terrain à aménager selon notre convenance. À nous de placer les bâtiments, de tracer les chemins, de nous approprier l'endroit en somme.

Voilà des fonctionnalités qui vont apporté un sentiment de renouveau dans la franchise. Cela devrait plaire aux joueuses et joueurs, notamment aux fans de longue date qui attendent qu'un vent de fraîcheur souffle dessus. Rendez-vous le 15 novembre 2024 pour découvrir Assassin's Creed Shadows sur PC, PS5 et Xbox Series.