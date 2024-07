Assassin's Creed Shadows propose enfin un collector à prix raisonnable et en prime on peu joindre l'utile à l'agréable cette fois. Ce sera le compagnon parfait pour parcourir le jeu de long en large sans rien louper.

Il est l’objet de toutes les passions en ce moment, Assassin’s Creed Shadows est sous la tempête. Les polémiques qui n’ont pas lieu d’être s'enchaînent et Ubisoft se démène à essayer d’expliquer sa position.

Malgré tout ça, le jeu reste l’un des plus attendus de l’année et les fans peuvent déjà compter sur pas mal de petits à-côtés pour se faire plaisir.

On a notamment déjà pu voir de superbes collectors, des objets de collection décoratifs, mais clairement hors de prix jusqu’ici. Mais cette fois, les fans vont pouvoir se faire plaisir à moindre coût en joignant au passage l’utile à l’agréable.

Un collector qui plaira aux fans d'Assassin's Creed Shadows

Micromania vient en effet d’ouvrir les précommandes pour une édition collector du guide officiel d’AC Shadows. En plus de fournir tout ce qu’il faut pour parcourir le jeu de long en large et en travers sans rien louper, l’édition collector a pour elle une couverture rigide stylisée aux couleurs du jeu, ainsi que pas moins de 32 pages remplies de bonus.

Pas de détails là-dessus mais en règle générale il s’agit d’artworks, d’éléments secrets ou même d’interventions de développeurs et autres anecdotes de coulisses. De quoi faire plaisir aux fans en somme et à moindre coût puisque le Guide Collector d’Assassin’s Creed Shadows est proposé à 34,99€ en précommande. Une version standard est également disponible pour dix euros de moins.





De gauche a droite : le guide collector, le logo du guide collector, le guide standard ©Micromania - Assassin's Creed Shadows

Détails des guides Assassin's Creed Shadows :

Chapitre Compagnon de Route : tout ce qu'il faut pour suivre la trame et ses missions secondaires.

: tout ce qu'il faut pour suivre la trame et ses missions secondaires. Cheminements optimisés : des cheminements dédiées pour toutes les quêtes avec une progression pas à pas.

: des cheminements dédiées pour toutes les quêtes avec une progression pas à pas. Carte du monde complète : l'intégralité de la carte du monde détaillée avec tous les point d'intérêts et tous les secrets.

: l'intégralité de la carte du monde détaillée avec tous les point d'intérêts et tous les secrets. Catalogue Inventaire : une encyclopédie avec tous les objets disponibles en jeu des armes aux consommables en passant par les ressources.

: une encyclopédie avec tous les objets disponibles en jeu des armes aux consommables en passant par les ressources. Analyse et conseils pour les compétences : tout ce qu'il faut pour optimiser ses personnages et où trouver ce qu'il faut pour les faire évoluer.

: tout ce qu'il faut pour optimiser ses personnages et où trouver ce qu'il faut pour les faire évoluer. Bonus exclusif à la version collector : une couverture rigides et 32 pages de secrets exclusifs.

Que ce soit l’une ou l’autre version, les guides seront toutes deux disponibles dès le 15 novembre prochain. Assassin’s Creed Shadows sera quant à lui disponible dès le 12 novembre 2024 sur PS5, Xbox Series et PC.

Source : Micromania