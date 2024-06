Lors du Xbox Games Showcase pendant le Summer Game Fest, une nouvelle vidéo de gameplay pour Assassin's Creed Shadows a été dévoilée, offrant un nouvel aperçu de ce nouvel opus très attendu de la célèbre franchise d'Ubisoft. Et ce fut un peu surprenant, car tout le monde s'attendait à quelque chose lors de la conférence Ubisoft.

Assassin's Creed Shadows est présent au Xbox Games Showcase

La vidéo de gameplay montre des séquences immersives mettant en avant les environnements détaillés du Japon féodal. Les joueurs peuvent s'attendre à des combats fluides, des mouvements acrobatiques et des infiltrations discrètes, caractéristiques de la série Assassin's Creed. Assassin's Creed Shadows introduit plusieurs nouveautés intéressantes. Le jeu propose deux protagonistes jouables : Yasuke, un samouraï légendaire, et Naoe, un assassin shinobi. Cette dualité permet aux joueurs de choisir différents styles de jeu, que ce soit le combat direct ou l'infiltration discrète. Le jeu se déroule dans divers lieux emblématiques du Japon. Avec des missions qui exploitent pleinement la richesse culturelle et historique de l'époque​.

Les mécanismes de jeu incluent des combats réalistes avec des katana, des techniques de furtivité avancées, et l'utilisation de gadgets typiques des ninjas. De plus, le système de progression des personnages permet de personnaliser et d'améliorer les compétences des deux protagonistes. Offrant ainsi une profondeur stratégique accrue.

Assassin's Creed Shadows se déroule dans le Japon féodal. Une période marquée par des guerres de clans, des intrigues politiques et des légendes mystiques. Les joueurs exploreront des lieux célèbres tels que Kyoto, Edo, et les montagnes sacrées, chacun rempli de secrets à découvrir et de dangers à affronter. L'inclusion de personnages historiques et de mythes locaux enrichit l'expérience narrative. C'est du moins la promesse d'Ubisoft.