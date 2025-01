Après son report, Assassin's Creed Shadows approche enfin. Dans à peine plus d'un mois, nous pourrons mettre la main sur la nouvelle itération de la licence. Si les débuts de sa communication ont été quelque peu bruyant, le jeu se fait plus discret depuis. On peut dire qu'Ubisoft fait profil bas et travaille à mettre en avant les spécificités du gameplay qui vous attendent. De nouveaux détails viennent justement d'être dévoilés. Ce nouvel opus promet encore de renouveler l'expérience des fans.

Assassin's Creed Shadows renoue avec les origines de la licence

Depuis le début, Assassin's Creed Shadows se présente comme un titre au croisement des premiers opus et des plus récents. Bien qu'il s'agisse d'un action-RPG dans la veine des Origins, Odyssey et Valhalla, il a à cœur de renouer avec une expérience proche des opus d'antan. Cela devrait passer par certains éléments narratifs, mais aussi par le gameplay.

Ainsi, AC Shadows renouera avec des mécaniques qui manquaient cruellement aux fans. On a déjà vu qu'il intégrerait à nouveau le double assassinat via le personnage de Naoe. Mais, la kunoichi a plus d'un tour dans son sac ! En plus de certaines techniques de combats, elle proposera aussi des déplacements qui parleront aux joueurs et joueuses qui ont connu les premières heures de la licence.

De fait, Ubisoft a dévoilé en détail le parkour tel que Naoe le pratique dans Assassin's Creed Shadows. Cette façon acrobatique de se déplacer fait partie intégrante de l'identité d'AC. Pour autant, elle s'était passablement perdue ces derniers temps. C'est donc avec une forte curiosité qu'on découvre les déplacements possibles de la protagoniste.

Naoe, la digne héritière des premiers Assassin's Creed ?

Dans un post de blog, Ubisoft a levé le voile sur plusieurs subtilités des déplacements de Naoe. L'héroïne pourra, sans surprise, grimper et escalader les bâtiments avec une belle agilité. Bien que le rendu d'Assassin's Creed Shadows ne semble pas encore retrouver la fluidité d'un Watch Dogs 2, l'ensemble fonctionne très bien et on remarque même de petites animations supplémentaires qui ajoutent de la souplesse au personnage.

Dans l'ensemble, Assassin's Creed Shadows permettra, via Naoe, de se déplacer avec aisance dans l'environnement. L'héroïne pourra escalader différentes surfaces difficiles d'accès, là où son comparse Yasuke se limitera aux murs avec des accroches. Cependant, ce dernier pourra se frayer un chemin plus facilement d'un coup d'épaule lorsqu'il sprinte grâce à sa puissance. Enfin, tous deux peuvent changer de position pendant leur course, notamment pour effectuer des glissades.

Assassin's Creed Shadows promet donc quelques nouveautés dans les déplacements. Dans le même temps, le jeu tend à retrouver la discrétion passée. Naoe pourra ainsi se mouvoir sans un bruit dans l'environnement pour prendre les ennemis par surprise. En outre, son grappin sera un véritable atout pour s'infiltrer avec classe et furtivité.

Assassin's Creed Shadows, enfin la recette idéale ?

Le Japon féodal a visiblement inspiré les équipes d'Assassin's Creed Shadows. Dans ce cadre dont beaucoup de fans rêvaient, « les joueurs peuvent s'attendre à retrouver l'expérience originelle de ce que c'est que d'être un d'Assassin ». De fait, Naoe s'annonce comme un véritable retour aux origines.

Dans cette logique, Ubisoft n'a pas souhaité donner la possibilité d'escalader toutes les surfaces. Il faudra réfléchir pour se frayer son chemin. Aussi, le studio semble avoir appris de ses erreurs. Il était au courant auparavant de faire une action involontaire, rompant ainsi notre course. Les joueurs et joueuses savent combien cela peut être frustrant...

C'est pourquoi Assassin's Creed Shadows mêle les mécaniques d'esquive et de parkour. Non seulement cela débloquerait encore plus de mouvements possibles, mais éviterait aussi de descendre d'un toit par mégarde par exemple. Tout cela est rendu possible par un remappage des touches ingénieux. Il faudra donc un léger temps d'adaptation pour les fans, mais l'initiative est prometteuse.

Ubisoft veut tirer le meilleur de sa licence avec Assassin's Creed Shadows. En proposant un gameplay à la croisée des chemins entre deux ères, le jeu pourrait réconcilier tous les fans, à condition que l'ensemble soit aussi solide qu'annoncé et l'histoire à la hauteur des attentes.