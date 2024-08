Assassin's Creed Shadows et Ubisoft poursuivent leur petit bonhomme de chemin pour nous emmener dans quelques mois au Japon féodal. Le géant français nous propose en ce sens une nouvelle vidéo de gameplay s'intéressant aux acteurs principaux (hélas controversés) de ce prochain opus : la shinobi Naoe et le samurai Yasuke.

Plus de gameplay pour les protagonistes d'Assassin's Creed Shadows

Nous le savons depuis longtemps, Assassin's Creed Shadows proposera deux protagonistes jouables, à l'instar de Syndicate. Ceux-ci sont cependant ici diamétralement opposés. Naoe se rapproche en effet clairement du gameplay assassin bien connu de la franchise, et Yasuke propose de son côté un gameplay plus rentre-dedans. Une telle approche a commencé à se rappeler dans Origins, puis de manière de plus en plus flagrante dans Odyssey et Valhalla. L'idée d'Ubisoft est donc d'attirer deux publics de joueuses et joueurs radicalement différents.

Qui plus est, Naoe et Yasuke se complèteront l'un l'autre au fil de l'histoire d'Assassin's Creed Shadows. Même s'il sera sur le papier possible de jouer exclusivement avec l'un des deux personnages, chacun dispose de ses propres forces et faiblesses. Naoe sera aussi agile que meurtrière, mais peu adaptée aux duels contre des opposants lourdement armés. Là où Yasuke disposera d'une force de frappe conséquente, mais sera très peu adapté à des missions d'assassinat ou contre des adversaires à hauteur ou à distance.

Les deux personnages disposeront également de mécaniques qui leur seront propres dans Assassin's Creed Shadows. Naoe pourra compter sur son grappin, un parkour transcendé et le fait de ramper au sol pour parvenir à ses fins. Yasuke disposera d'une large panoplie de coups et d'armes pour prendre ses adversaires au dépourvu, et pourra compter sur sa large carrure pour tout détruire sur son passage. Des perspectives plutôt prometteuses en somme, dont nous pourrons avoir une meilleure idée lorsque Shadows sortira le 14 novembre sur PC, PS5 et Xbox Series.

