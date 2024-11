Assassin’s Creed Shadows marque un retour aux sources pour la série, avec un accent fort sur la furtivité. Après plusieurs opus tournés vers l’action-RPG, Ubisoft semble vouloir redonner ses lettres de noblesse à l’infiltration. Avec Naoe, l’un des deux héros du jeu, les joueurs auront accès à des mécaniques dédiées et à des outils pensés pour la discrétion. Mais attention, les ennemis ne se laisseront pas faire. Voici ce que l’on sait.

Des zones d’infiltration plus immersives dans Assassin’s Creed Shadows

Assassin's Creed Shadows introduit des environnements complexes, comme des châteaux et des forteresses, où chaque recoin est gardé comme on peut le voir dans du gameplay sur le blog officiel. Ces lieux sont divisés en plusieurs sections, permettant de passer entre des phases d’action et de furtivité sans rupture. Si vous êtes repéré, pas de panique : il sera possible de vous cacher pour retourner en mode infiltration.

Cependant, les gardes ne vous rendront pas la tâche facile. S’ils perdent votre trace, ils adopteront des stratégies plus avancées, comme patrouiller en binômes. Fini les éliminations faciles en attirant un garde après l’autre : ces derniers couvriront leurs arrières, rendant vos pièges moins efficaces.

© Ubisoft

Des ennemis qui évoluent avec vous

Dans Assassin’s Creed Shadows, tous les ennemis ne se laisseront pas assassiner facilement. Leur résistance dépendra de votre progression dans les compétences d’assassinat. Une icône blanche indique une élimination instantanée, mais une icône jaune signale que vous ne ferez que partiellement des dégâts. Si une icône rouge apparaît, votre tentative échouera complètement.

Pour ceux qui préfèrent une approche plus classique, une option dans les paramètres permettra d’activer les assassinats instantanés sur tous les ennemis, quelle que soit leur résistance. Ubisoft ajoute des types d’ennemis inédits pour enrichir les défis. Les serviteurs, par exemple, ne sont pas là pour se battre, mais pour sonner l’alarme et appeler des renforts. Ils obligent les joueurs à repenser leur approche, car une simple alerte peut rapidement gâcher votre couverture.

D’un autre côté, les samouraïs représentent une menace bien plus sérieuse. Ces adversaires élites ne tombent pas dans vos pièges et peuvent même contrer vos assassinats dans des situations où d’autres ennemis seraient vulnérables, comme dans la fumée ou en embuscade. Ils n’hésiteront pas à fouiller les buissons où vous pourriez vous cacher, rendant chaque affrontement encore plus tendu.

Le jeu sortira le 14 février 2025 sur PS5, Xbox Series X/S et PC. Une date à marquer dans votre calendrier pour plonger dans cette aventure furtive et palpitante.

Source : Ubisoft