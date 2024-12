Il aurait dû sortir le mois dernier. Finalement, Assassin's Creed Shadows est attendu pour le 14 février 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Après de nombreuses polémiques, l'atmosphère semble s'est calmée autour du prochain gros jeu Ubisoft. L'éditeur peut alors reprendre la communication plus sereinement pour nous convaincre de la qualité du titre. Dans cette idée, il nous propose une nouvelle présentation de gameplay, centrée cette fois sur les mécaniques de combat.

Deux façons de combattre dans Assassin's Creed Shadows

En novembre, Ubisoft donnait un coup de projecteur aux features d'infiltration mises en place dans Assassin's Creed Shadows. Cette fois-ci, il s'attarde sur le gameplay en combat. Là encore, le fait d'incarner deux personnages, le “samurai” Yasuke et la ninja Naoe, va permettre de vivre une expérience double en matière d'affrontement.

Le choix du personnage et de l'arme portée va évidemment influencer notre manière de combattre. Mais, dans l'ensemble, ce sont trois types d'attaques qui nous seront proposés :

Attaques légères : Rapides et fluides, mais infligeant peu de dégâts, elles sont à privilégier pour agir vite et dans l'ombre.

: Rapides et fluides, mais infligeant peu de dégâts, elles sont à privilégier pour agir vite et dans l'ombre. Attaques lourdes : Plus puissantes, elles permettent d'infliger plus de dégâts et de repousser les ennemis.

: Plus puissantes, elles permettent d'infliger plus de dégâts et de repousser les ennemis. Posture : Les attaques légères et lourdes peuvent être chargées pour infliger des dégâts élevés et briser la garde ennemie, à condition d'avoir le bon timing.

© Ubisoft Montréal / Ubisoft

Yasuke, la force frontale

Yasuke a tout de suite été désigné comme étant celui qui ferait usage de la force brute. Plus robuste et imposant, il manie des armes lourdes pour un maximum de dégâts. Long katana, naginata ou kanabo lui permettront d'affronter ses adversaires frontalement. Des duels seront même de la partie.

Cependant, Assassin's Creed Shadows donne aussi l'occasion d'attaquer à distance. Yasuke peut ainsi utiliser un arc, pour tirer silencieusement, ou une arquebuse japonaise, le teppō, pour une létalité maximale. Le “samurai” aura donc plus d'un tour dans son sac.

Naoe, tout en discrétion

En tant que Kunoichi, Naoe privilégie des techniques de combats vives et furtives. Pour ce faire, elle a recourt à des armes légères qui lui permettent d'agir avec agilité : le katana, pour faire mal rapidement et assassiner discrètement, le kusarigama pour maintenir les groupes à distances, et l'association de la dague tanto et de la lame cachée pour poignarder à répétition et procéder à des doubles assassinats.

Eh oui ! Absente depuis le passage aux RPG avec Assassin's Creed Origins, le double assassinat revient enfin avec Shadows. Mécanique culte de la licence depuis le deuxième opus, elle va de nouveau ravir les fans. La spécificité ici est que Naoe n'utilisera pas deux lames secrètes, mais bien une seule, qu'elle associera avec sa dague.

Assassin's Creed Shadows mise sur la stratégie

Outre l'offensive, Assassin's Creed Shadows vous invite à apprendre à connaître vos personnages. Par exemple, tous deux « partagent des mécanismes similaires de parade/déflexion, mais les résultats varient légèrement pour chacun d'entre eux ». Selon votre manière de jouer et les circonstances, en attaque comme en défense, le fait de maîtriser aussi bien Naoe et Yasuke vous facilitera la tâche pour mieux exploiter leurs compétences et venir à bout de vos adversaires.

D'ailleurs, le dernier point abordé par Ubisoft les concerne. 6 types d'ennemis principaux s’opposeront à vous : les malfaiteurs, les soldats ashigaru, les rōnin, des samurai, des samurai daisho (qui porte deux sabres) et les gardiens. Chacun présente des caractéristiques propres. Ils mettent également en œuvre des types d'attaques différentes (rafale ou inarrêtable par exemple) ainsi que des tactiques défensives. À vous de garder l'œil ouvert pour ne pas vous faire surprendre. Plus que jamais, l'observation sera la clef de la victoire avec Assassin's Creed Shadows.