Brooke Davies, directeur narratif associé d'Assassin's Creed Shadows, a confirmé sa présence dans le cadre d'une interview auprès du YouTubeur JorRaptor. Entre deux assassinats ou duels brutaux, Naoe et Yasuke auront visiblement bien d'autres occupations qui n'impliquent pas la violence.

Un peu de tendresse dans le Japon féodal d'Assassin's Creed Shadows

Assassin's Creed Shadows nous proposera sa vision du Japon féodal le 15 novembre prochain. Malheureusement, certains choix d'Ubisoft n'ont clairement pas été du goût des joueurs, et une vive polémique a éclaté notamment s'agissant de ses deux protagonistes, Naoe et Yasuke. Cela ne semble pas démonter le géant français, qui la dénonce vivement. La licence a par ailleurs une fâcheuse tendance à prendre de très larges libertés avec l'Histoire.

Outre deux gameplays radicalement différents, nos personnages auront également une vie sociale bien distincte, d'après Brooke Davies au micro de JorRaptor. À l'instar d'Odyssey et Valhalla, ceux-ci pourront en effet se lier d'amitié, et plus si affinité, avec les personnes que nous croiseront durant nos aventures. Tous deux pourront ainsi tisser des romances de tous bords. « Je pense qu'un aspect unique d'Assassin's Creed Shadows est le fait que nous avons des relations bien plus développées que dans les précédents jeux », précise le directeur narratif associé du jeu. Autre aspect unique du jeu : le passage des saisons, qui aura lieu en temps réel. Nous ne pourrons pas influencer sur le déroulement du temps, mais cela pourrait avoir un impact sur les relations que nous essayons d'entretenir.

Odyssey avait déjà mis en place une telle chose de manière plutôt convaincante, là où Valhalla s'était montré un peu en retrait. Shadows se rapprochera plus de l'opus se déroulant dans la Grèce Antique. Ce qui n'est pas surprenant, l'équipe de développement étant la même. Il faudra cependant attendre le 15 novembre sur PC, PS5 et Xbox Series (pour les personnes toujours intéressées par le jeu) pour constater de tout cela dans la vision d'Ubisoft du Japon féodal.