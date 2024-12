Assassin’s Creed Shadows était l’un des jeux les plus attendus de l’année. Suite aux retours des joueurs au fil des présentations et aux performances commerciales de Star Wars Outlaws, Ubisoft a décidé de se donner plus de temps. La pression est double pour les équipes, qui n'ont pas le droit à l'échec. D’une part parce que cet épisode au Japon cristallise des années d’attente des fans, de l’autre, car il doit être LE jeu qui doit remettre le studio français sur les rails. Le 14 février sera déterminant, mais les dernières images récemment montrées se voulaient plus rassurantes. Les développeurs ont même pris le temps d’échanger avec la communauté et de donner quelques nouvelles informations.

Quelle durée de vie pour Assassin’s Creed Shadows ?

Avec Origins, la licence s’est éloignée de son format initial, plus condensé et linéaire pour embrasser les codes d’aujourd’hui. La saga s’était accordée un temps mort et un bref (semi) retour aux sources avec Assassin’s Creed Mirage, un entre-deux qui souhaitait se rencontrer sur la narration. Le monde ouvert était plus restreint, les activités annexes aussi et forcément la durée de vie était moins grandiloquente que les récents action-RPG de la franchise. Assassin’s Creed Shadows lui refera dans la démesure habituelle de cette nouvelle formule et vous passerez des heures à perte de vue dans le Japon féodal. Jonathan Dumont, directeur créatif, a en effet répondu à une série de questions sur les forums de Reddit, indiquant que la durée de l’histoire principale de Shadows sera similaire aux récents épisodes principaux de la saga.

« La durée de vie d’un jeu est toujours quelque chose difficile à évaluer pour un jeu en monde ouvert, puisque les joueurs ne vont pas consommer le contenu de la même façon. Je pense que l’histoire principale d’Assassin’s Creed Shadows sera comparable à celle d’Origins/Odyssey et Valhalla », a-t-il ainsi expliqué. Une réponse qui reste forcément approximative, mais on peut tabler sur 45h à 60h maximum environ. Une chose est sûre, l’expérience s’annonce une nouvelle fois robuste, que l’on décide d’activer les choix à embranchement ou non. Pour rappel, Ubisoft a eu la bonne idée d’inclure un mode canon, qui permet de s’en tenir aux événement réels avec une campagne plus linéaire. Ubisoft devrait en dévoiler davantage sur les différentes refontes des mécaniques et changements à l’approche de la sortie d’Assassin’s Creed Shadows, calée au 14 février 2025 sur PS5, Xbox Series et PC.

