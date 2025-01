On pensait que cette fois, ce serait la bonne pour Assassin's Creed Shadows. Malheureusement pour les joueurs et les joueuses, un nouveau report frappe le jeu d'Ubisoft. Cela dit, cette décision a été prise pour peaufiner le jeu comme il faut, évitant certainement d'imposer une cadence trop soutenue aux équipes de développement pour terminer la production à temps dans un délai trop restreint. Pour consoler les fans, une nouvelle plus réjouissante accompagne ce coup dur.

Assassin's Creed Shadows en dit plus sur son DLC

Ces derniers temps, Ubisoft met le paquet pour vous donner envie de jouer à Assassin's Creed Shadows. Les présentations de gameplay s'enchaînent. Tour à tour, on a eu droit à un aperçu de l'infiltration ou encore du parkour, entre autres. Compte tenu des performances de ses derniers gros jeux en termes de vente, l'éditeur ne peut pas se louper. C'est pourquoi il accorde une attention toute particulière au prochain opus d'une de ses licences-phares.

Un nouveau détail est d'ailleurs apparu sur la page Steam du jeu. De fait, la description du jeu a été mise à jour dans la foulée de l'annonce de report. Ainsi, Ubisoft nous donne quelques détails sur un DLC d'Assassin's Creed Shadows : la Traque sur Awaji.

Préachetez le jeu dès aujourd'hui pour obtenir une quête bonus et la future extension Traque sur Awaji. Explorez une nouvelle région, profitez de plus de 10 heures de contenu supplémentaire, maîtrisez un type d'arme inédit et débloquez de nouveaux équipements, compétences et aptitudes. Steam

La Traque sur Awaji nous permettra de visiter une région annexe. Si on se réfère au nom, on peut donc s'attendre à ce qu'il nous conduise sur l'île japonaise d'Awaji, située aujourd'hui dans la préfecture de Hyōgo. La carte d'Assassin's Creed Shadows a donc quelques surprises à nous réserver !

© Ubisoft

Ce DLC est actuellement offert en guise de bonus de précommande pour Assassin's Creed Shadows. Si vous n'êtes pas sûr de vouloir passer à la caisse tout de suite, on peut s'attendre à ce que la Traque sur Awaji soit vendue séparément plus tard.