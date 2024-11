Ce devait être l'un des opus les plus attendus de la licence. Depuis son annonce concrète, Assassin's Creed Shadows enchaîne les déconvenues. Entre déceptions des fans et polémiques de toutes sortes, Ubisoft fait face à des critiques qui ont de quoi inquiéter pour la sortie du titre. Pourtant, il se déroule au Japon, terre adorée de la sphère gaming. Mais, certains choix ne passent pas auprès des joueurs, et ceux-ci le font bien savoir. Entendu récemment, Marc-Alexis Coté, le producteur exécutif de la franchise, s'est exprimé sur l'impact de ce backlash.

Assassin's Creed Shadows

Au début du mois de novembre, les BAFTA organisaient un événement spécial à Londres. Ce fut l'occasion d'entendre plusieurs personnalités s'exprimer sur leurs récents projets ou ceux à paraître. Parmi ceux évoqués, il y avait Assassin's Creed Shadows. De fait, Marc-Alexis Coté a tenu un discours éclairant sur les enjeux auxquels se confronte le nouveau jeu très attendu d'Ubisoft.

Si vous suivez les actualités autour du titre, vous n'avez pas pu passer à côté de LA polémique principale : de nombreux internautes reprochent à Assassin's Creed Shadows de nous faire incarner, parmi les deux protagonistes, Yasuke, un porteur d'arme noir originaire du Mozambique et pris à son service au Japon par le daimyo Oda Nobunaga. Tous les prétextes semblent bons à certains pour critiquer ce choix, à la fois pour sa véracité historique et le fait que certains prétendent vouloir incarner un personnage japonais (ce qui leur est pourtant permis avec la seconde protagoniste, la kunoichi Naoe).

Assassin's Creed a toujours eu pour but d'explorer l'ensemble de l'histoire de l'humanité et, par nature, cette histoire est diverse. Rester fidèle à l'histoire signifie embrasser la richesse des perspectives humaines, sans compromis. Marc-Alexis Coté

© Ubisoft Montréal / Ubisoft

Dans son discours, Coté à bien relever cette dichotomie dans les critiques. Mais il maintient la volonté non pas de fuir ces débats autour de la représentation dans les médias, mais de les « considérer comme une opportunité ». Dans la lignée de ce que les précédents opus proposaient, Assassin's Creed Shadows s'intéresse à la « collision de mondes, de cultures et de rôles différents », incarnés ici par Yasuke et Naoe. Comme tant d'autres personnages de la licence avant eux, ils sont l'incarnation, historique et fictive, de personnalités qui sont en marge.

Tout comme la présence de Yasuke dans l'histoire du Japon est un fait, il en va de même pour les histoires de femmes qui ont défié les attentes de la société et pris les armes en temps de conflit. Marc-Alexis Coté

Le producteur exécutif défend ardemment les décisions des équipes d'Ubisoft. Assassin's Creed Shadows est un objet de débat. Mais, les choix du studio sont l'illustration de son « engagement en faveur de l'inclusivité ». Cet engagement est « fondé sur l'authenticité historique et le respect des diverses perspectives ». Coté de conclure enfin qu'il « n'est pas motivé par des agendas modernes ». En somme, il assume un chemin qui se veut fidèle à l'esprit de la licence depuis ses tout débuts.

Quant aux joueurs, ils pourront juger sur pièce prochainement. Assassin's Creed Shadows aurait dû sortir le 15 novembre prochain. Finalement il arrivera un peu plus tard que prévu. Le jeu arrivera le 14 février 2025 sur PC, Xbox Series X|S, PS5 et iOS.