Une partie des joueuses et des joueurs a eu le nez creux vis-à-vis d'Assassin's Creed Shadows. Après l'annulation de la présentation du jeu au Tokyo Game Show 2024, et des previews pour les journalistes, certains ont commencé à sentir l'odeur d'un report. Et ça s'est bien confirmé quelques heures plus tard avec l'annonce d'une nouvelle date de sortie pour le 14 février 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Une décision radicale qui a mis Ubisoft dans l'embarras et qui a accentué la chute de l'entreprise en bourse. Mais ce retard est visiblement un mal pour un bien.

Des explications sur le report d'Assassin's Creed Shadows

Assassin's Creed Shadows a été reporté afin d'accorder plus de temps aux développeurs de « peaufiner et améliorer l'expérience », mais aussi « de développer davantage certaines des fonctionnalités phares ». Mais en coulisses, c'est bien plus compliqué que cela selon les informations de Tom Henderson qui, après l'annonce choc, fait des révélations inquiétantes. Tout d'abord, l'accueil et les premières ventes faibles du nouveau Star Wars Outlaws ont visiblement beaucoup joué dans cette décision. « Ses performances ont apparemment tiré la sonnette d'alarme, ce qui a non seulement conduit à l'approbation du report d'Assassin's Creed Shadows au premier trimestre 2025, mais aussi à la réintégration des jeux sur Steam (une demande des équipes depuis des années » explique t-il. Mais ce n'est pas tout.

Avant même la révélation du jeu et la polémique sur Yasuke, il semblerait que des préoccupations vis-à-vis de l'aspect historique et culturelle aient été émises durant des playtests. Selon les infos de Tom Henderson, le report sera bénéfique pour « modifier une partie de l'histoire de Yasuke, la façon dont il est représenté, à corriger des détails architecturaux et à s'assurer que le jeu soit historiquement fondé tout en s'intégrant dans l'univers d'AC ».

Comment de tels problèmes n'ont-ils pas été détectés bien avant cela ? Apparemment, les experts historiques qui apportent leurs connaissances habituellement ont été intégrés bien plus tard au développement d'Assassin's Creed Shadows. « Des problèmes de communication entre les équipes et des coupes budgétaires dans le processus d'approbation des ressources pour respecter les délais étaient également en jeu » ajoute t-il.

Le jeu n'est tout simplement pas fini non plus

Si le retard a enfin été acté par Ubisoft, c'est aussi parce qu'Assassin's Creed Shadows n'était a priori pas fini. « Le jeu n'est pas encore au stade où il devrait être pour la sortie. On m'a dit qu'il y avait eu des ajustements sur certaines mécaniques et éléments de gameplay qui vont prendre du temps à intégrer. Bien que certains de ces soucis aient été soulevés lors des récents playtests et des simulations de test, il s'agit de problèmes de fin de développement qui prendront un peu plus de temps ». D'après les propos recueillis par Tom Henderson, en interne, des développeurs ont fait entendre leur voix pour repousser le lancement d'Assassin's Creed Shadows et ce depuis « un certain temps ». Il n'y a plus qu'à voir si les équipes pourront réellement améliorer leur copie d'ici là, et on leur souhaite surtout bon courage dans cette période.

