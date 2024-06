À l'occasion de la sortie du jeu Assassin's Creed Shadows, deux collectors particulièrement impressionnantes seront disponibles pour les fans : une réplique du casque de Yasuke et la lame secrète de Naoe. Ces pièces, reproduites à l'échelle 1/1, offrent aux fans de la série une chance unique de s'immerger dans le détail et l'authenticité de l'univers du jeu.

Le Casque de Yasuke pour Assassin's Creed Shadows

Prévu pour être lancé le 15 novembre 2024, le casque de Yasuke est une réplique fidèle portant les traits du célèbre samouraï du jeu. Fabriqué en polyrésine et tissu, il reflète avec précision les détails historiques et esthétiques des armures traditionnelles japonaises. Ce casque n'est pas seulement un objet décoratif ; il est également conçu pour être porté. Ce qui en fait un choix idéal pour les cosplayers ainsi que pour les collectionneurs. Parfait pour une convention. Par contre, dommage que pour le tarif, les matériaux ne soient pas plus nobles. Cela n'en reste pas moins une très (très) belle pièce pour une collector d'Assassin's Creed Shadows. Ubisoft ne se moque pas de vous.

Les options de financement pour ce casque sont flexibles. Allant du paiement en plusieurs fois à un crédit à moyen terme, bien que ce dernier implique des coûts supplémentaires significatifs. Le prix de départ est fixé à 829€, avec une augmentation potentielle en fonction du plan de paiement choisi.

La Lame Secrète de Naoe, aussi en collector

La lame secrète de Naoe, également disponible à partir du 15 novembre 2024. Elle est proposée à un prix plus accessible de 99€. Cette réplique fonctionnelle combine les éléments de la lame cachée emblématique de la série avec des détails spécifiques au personnage de Naoe. Une shinobi experte en dissimulation. Le mécanisme de lame cachée fonctionnel et la possibilité de passer en mode tanto offrent une valeur ajoutée significative pour les amateurs de cosplay et les collectionneurs. Le matériau utilisé pour la lame est un mélange de PVC et ABS. Garantissant à la fois durabilité et fidélité esthétique. Dommage, pas de métal au programme. Pour rappel, Assassin's Creed Shadows est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series pour le 15 novembre 2024.