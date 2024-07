L'impressionnante édition collector d'Assassin's Creed Shadows est de nouveau dispo en précommande sur PlayStation 5 et Xbox Series. Ne traînez pas trop tant que les stocks durent.

C’était un rêve de longue date pour les amoureux de la licence, il va enfin devenir réalité le 12 novembre prochain. Ubisoft va enfin répondre à une demande insistante de sa communauté avec Assassin’s Creed Shadows. Le jeu se déroulera en effet au Japon féodal, setting réclamé depuis des années par les fans. Si le titre se retrouve embourbé dans une fausse polémique à cause du choix de ses protagonistes, il n’en reste pas moins qu’il a su attiser la curiosité de nombreux joueurs. Les inconditionnels quant à eux vont se ruer sur la jolie édition collector d’Assassin’s Creed Shadows. Alors que les stocks fluctuent beaucoup, elle est de nouveau disponible sur PS5 comme Xbox Series. On vous conseille comme d’habitude de ne pas trop traîner, car cela ne reste jamais vraiment longtemps.

Le collector d'Assassin's Creed Shadows de retour en stock

Après plus de quinze années, la licence est fin prête à vous emmener au Japon féodal. Ubisoft ne compte pas se reposer sur ses lauriers et entend bien se montrer à la hauteur des attentes. Système de météo dynamique, premier personnage historique jouable, choix entre samouraï et shinobi, mécaniques d’infiltrations améliorées… Assassin’s Creed Shadows est en tout cas bien décidé à mettre un coup de fouet à la saga. Comme à son habitude, l’éditeur va marquer l’occasion avec une édition collector juste colossale. Elle comprendra en effet :

Une copie physique du jeu sur console (un disque sur PS5, deux sur Xbox Series X) ou numérique pour PC

Un contenu franchement généreux, facturé tout de même 279,99€. Malgré tout, les stocks partent assez rapidement. Alors quand Amazon remet l’édition collector d’Assassin’s Creed Shadows sur PS5 comme Xbox Series, mieux vaut ne pas trop tarder. Voici les offres actuellement disponibles :